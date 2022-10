Blackpink, John Legend и Мирас Жугунусов — новые альбомы, треки и клипы, которые вы могли пропустить

Собрали для вас список громких музыкальных новинок от артистов из Центральной Азии и не только.









Зарубежные новинки





Sam Smith, Kim Petras — Unholy

Charlie Puth — Tears On My Piano

Imagine Dragons — I Don’t Like Myself

Мот — «Любовь как спецэффект»

Blackpink — Shut Down

John Legend — Wonder Woman





















Noah Cyrus — Noah



















Sidecars — El monstruo final



















Новинки Центральной Азии

Alisher Konysbaev — «Бөлексің»

















Abyken, Jaman T, Евгений Чебатков, ZAQ — GGG













Ильхан Ихсанов — «Арман»















Kalifarniya feat Qarakesek — UAQYT













Bakr — «За любовь»

















LUCAVEROS, Ulukmanapo — «В дыму»

















Amirchik & Haru — «Чистый кайф»

















Ossarou — «Вся твоя любовь»

















GANI — MEILI SOLAI QALSYN

















Amre — «Мөлдіреген жанарың»

















RaiM — «Бестселлер»









Qanay & ALI Otenov — Lolly







Казахстанские музыканты Канай и Али Отенов презентовали новый трек — Lolly. Песня выделяется интересным звучанием и исполнением.





Жалолиддин Ахмадалиев — «Биз хам бир яшасак майлими»







Артист из Узбекистана тоже порадовал своих поклонников новой песней.





Очередной хит от Сэма Смита. Песня быстро покорила социальные сети и пробилась в тренды.Чарли Пут выпустил новую песню. Интересный мотив и шикарный вокал — как всегда.Новая песня Imagine Dragons — I Don’t Like Myself пропитана невероятной энергетикой и смыслом.Мот выпустил новую песню — произведение, мотив которого западает в душу с первых нот.В видео много отсылок на их трек 2016 года — Whistle и Shut down. Сама работа вышла крайне качественной и уже набирает обороты.Артист выпустил новую песню — Wonder Woman, которую посвятил своей жене.Песня Noah открывает дебютный альбом Сайруса. Она обязана своему появлению отцу артиста, который посоветовал ему быть сильным и стоять на своем, когда жизнь становится сложной.Мадридская группа представила Thirteen — седьмой студийный альбом группы. Композиция призвана помочь людям войти в привычный рабочий режим после лета.Алишер Конысбаев выпустил новую песню — «Бөлексің». Релиз стремительно набирает популярность.Артисты выпустили песню в поддержку Геннадия Головкина — известного казахстанского боксера. Несмотря на то, что Головкин долгожданный бой проиграл, песня вышла крайне атмосферной.Несмотря на то, что песня вышла недавно, она уже покорила сердца многих слушателей. Трек о ценности семьи, правильной расстановке приоритетов и о том, что выбор есть всегда.Две интересные манеры исполнения и особый смысл — идеальный рецепт хорошей песни. Kalifarniya и Qarakesek доказали это на примере песни UAQYT.Музыкант из Кыргызстана выпустил новую песню. Она интересна своим звучанием и качественным исполнением.LUCAVEROS и Ulukmanapo записали новую песню — «В дыму». Классный саунд и интересная манера исполнения.Недавно появившиеся на радарах молодые музыканты из Кыргызстана снова выпустили новый трек.Молодой исполнитель из Кыргызстана в своей новой песне прошелся по многим табу и попытался донести свои мысли.Артист порадовал слушателей интересной манерой исполнения и хорошим саундом песни.Казахстанский певец выпустил новую песню, которая моментально заняла место в трендах.Музыкант представил тизер своего нового альбома — песню «Бестселлер».