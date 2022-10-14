Blackpink, John Legend и Мирас Жугунусов — новые альбомы, треки и клипы, которые вы могли пропустить

Зарубежные новинки
Sam Smith, Kim Petras — Unholy
Очередной хит от Сэма Смита. Песня быстро покорила социальные сети и пробилась в тренды.
Charlie Puth — Tears On My Piano
Чарли Пут выпустил новую песню. Интересный мотив и шикарный вокал — как всегда.
Imagine Dragons — I Don’t Like Myself
Новая песня Imagine Dragons — I Don’t Like Myself пропитана невероятной энергетикой и смыслом.
Мот — «Любовь как спецэффект»
Мот выпустил новую песню — произведение, мотив которого западает в душу с первых нот.
Blackpink — Shut Down
В видео много отсылок на их трек 2016 года — Whistle и Shut down. Сама работа вышла крайне качественной и уже набирает обороты.
John Legend — Wonder Woman
Артист выпустил новую песню — Wonder Woman, которую посвятил своей жене.
Noah Cyrus — Noah
Песня Noah открывает дебютный альбом Сайруса. Она обязана своему появлению отцу артиста, который посоветовал ему быть сильным и стоять на своем, когда жизнь становится сложной.
Sidecars — El monstruo final
Мадридская группа представила Thirteen — седьмой студийный альбом группы. Композиция призвана помочь людям войти в привычный рабочий режим после лета.
Новинки Центральной Азии
Alisher Konysbaev — «Бөлексің»
Алишер Конысбаев выпустил новую песню — «Бөлексің». Релиз стремительно набирает популярность.
Abyken, Jaman T, Евгений Чебатков, ZAQ — GGG
Артисты выпустили песню в поддержку Геннадия Головкина — известного казахстанского боксера. Несмотря на то, что Головкин долгожданный бой проиграл, песня вышла крайне атмосферной.
Ильхан Ихсанов — «Арман»
Несмотря на то, что песня вышла недавно, она уже покорила сердца многих слушателей. Трек о ценности семьи, правильной расстановке приоритетов и о том, что выбор есть всегда.
Kalifarniya feat Qarakesek — UAQYT
Две интересные манеры исполнения и особый смысл — идеальный рецепт хорошей песни. Kalifarniya и Qarakesek доказали это на примере песни UAQYT.
Bakr — «За любовь»
Музыкант из Кыргызстана выпустил новую песню. Она интересна своим звучанием и качественным исполнением.
LUCAVEROS, Ulukmanapo — «В дыму»
LUCAVEROS и Ulukmanapo записали новую песню — «В дыму». Классный саунд и интересная манера исполнения.
Amirchik & Haru — «Чистый кайф»
Недавно появившиеся на радарах молодые музыканты из Кыргызстана снова выпустили новый трек.
Ossarou — «Вся твоя любовь»
Молодой исполнитель из Кыргызстана в своей новой песне прошелся по многим табу и попытался донести свои мысли.
GANI — MEILI SOLAI QALSYN
Артист порадовал слушателей интересной манерой исполнения и хорошим саундом песни.
Amre — «Мөлдіреген жанарың»
Казахстанский певец выпустил новую песню, которая моментально заняла место в трендах.
RaiM — «Бестселлер»
Музыкант представил тизер своего нового альбома — песню «Бестселлер».
Qanay & ALI Otenov — Lolly
Казахстанские музыканты Канай и Али Отенов презентовали новый трек — Lolly. Песня выделяется интересным звучанием и исполнением.
Жалолиддин Ахмадалиев — «Биз хам бир яшасак майлими»
Артист из Узбекистана тоже порадовал своих поклонников новой песней.