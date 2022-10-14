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Blackpink, John Legend и Мирас Жугунусов — новые альбомы, треки и клипы, которые вы могли пропустить
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Сегодня в 18:00

Blackpink, John Legend и Мирас Жугунусов — новые альбомы, треки и клипы, которые вы могли пропустить

Собрали для вас список громких музыкальных новинок от артистов из Центральной Азии и не только.



Зарубежные новинки

Sam Smith, Kim Petras — Unholy



Очередной хит от Сэма Смита. Песня быстро покорила социальные сети и пробилась в тренды.


Charlie Puth — Tears On My Piano



Чарли Пут выпустил новую песню. Интересный мотив и шикарный вокал — как всегда.


Imagine Dragons — I Don’t Like Myself




Новая песня Imagine Dragons — I Don’t Like Myself пропитана невероятной энергетикой и смыслом.


Мот — «Любовь как спецэффект»




Мот выпустил новую песню — произведение, мотив которого западает в душу с первых нот.


Blackpink — Shut Down




В видео много отсылок на их трек 2016 года — Whistle и Shut down. Сама работа вышла крайне качественной и уже набирает обороты.


John Legend — Wonder Woman




Артист выпустил новую песню — Wonder Woman, которую посвятил своей жене.


Noah Cyrus — Noah




Песня Noah открывает дебютный альбом Сайруса. Она обязана своему появлению отцу артиста, который посоветовал ему быть сильным и стоять на своем, когда жизнь становится сложной.


Sidecars — El monstruo final




Мадридская группа представила Thirteen — седьмой студийный альбом группы. Композиция призвана помочь людям войти в привычный рабочий режим после лета.


Новинки Центральной Азии

Alisher Konysbaev — «Бөлексің»




Алишер Конысбаев выпустил новую песню — «Бөлексің». Релиз стремительно набирает популярность.


Abyken, Jaman T, Евгений Чебатков, ZAQ — GGG

Артисты выпустили песню в поддержку Геннадия Головкина — известного казахстанского боксера. Несмотря на то, что Головкин долгожданный бой проиграл, песня вышла крайне атмосферной.


Ильхан Ихсанов — «Арман»

Несмотря на то, что песня вышла недавно, она уже покорила сердца многих слушателей. Трек о ценности семьи, правильной расстановке приоритетов и о том, что выбор есть всегда.


Kalifarniya feat Qarakesek — UAQYT

Две интересные манеры исполнения и особый смысл — идеальный рецепт хорошей песни. Kalifarniya и Qarakesek доказали это на примере песни UAQYT.


Bakr — «За любовь»

Музыкант из Кыргызстана выпустил новую песню. Она интересна своим звучанием и качественным исполнением.


LUCAVEROS, Ulukmanapo — «В дыму»




LUCAVEROS и Ulukmanapo записали новую песню — «В дыму». Классный саунд и интересная манера исполнения.

Amirchik & Haru — «Чистый кайф»

Недавно появившиеся на радарах молодые музыканты из Кыргызстана снова выпустили новый трек.


Ossarou — «Вся твоя любовь»

Молодой исполнитель из Кыргызстана в своей новой песне прошелся по многим табу и попытался донести свои мысли.


GANI — MEILI SOLAI QALSYN

Артист порадовал слушателей интересной манерой исполнения и хорошим саундом песни.


Amre — «Мөлдіреген жанарың»

Казахстанский певец выпустил новую песню, которая моментально заняла место в трендах.


RaiM — «Бестселлер»

Музыкант представил тизер своего нового альбома — песню «Бестселлер».

Qanay & ALI Otenov — Lolly

Казахстанские музыканты Канай и Али Отенов презентовали новый трек — Lolly. Песня выделяется интересным звучанием и исполнением.



Жалолиддин Ахмадалиев — «Биз хам бир яшасак майлими»

Артист из Узбекистана тоже порадовал своих поклонников новой песней.

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#арт #новинки #музыка #певец
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