Бизнесмены в прямом эфире. Как фитнес-индустрия может развиваться в кризис

Участники мозгового штурма:
Ляззат Иргалиева, основатель сети бокс-фитнес-клубов Bronx
Ерлан Манатаев, владелец фитнес-клубов Golden Eagle Crossfit
Назым Жангазинова, сооснователь детской футбольной школы Arda Football
Наталья Манылова, идейный вдохновитель студии йоги и массажа «Мята»
Ляззат. На рынке фитнес-индустрии мы уже пятый год. Как говорят, в кризис выживает сильнейший, и это правда. В текущих условиях кризиса мы открыли третий зал в Нур-Султане. Сейчас мы закрываемся на неопределенный период времени, потому что последние две недели мы работали в убыток. Мы пытались внедрить онлайн-тренировки, но всем не хватает атмосферы зала, и это оправдано.
В такой тяжелый момент для всей фитнес-индустрии мы не чувствуем поддержку со стороны государства. Многие арендодатели не хотят идти на уступки, в общем ситуация вышла из-под контроля. Я думаю, сейчас всем необходимо объединить усилия и отстаивать свои интересы.
Рекомендации
Ерлан. В прошлый карантин мы предприняли ряд антикризисных мер. В первую очередь, мы договорились об отсрочке арендной платы за помещение. Второе, учитывая, что государство оказало поддержку в размере 42 500 тенге, мы были вынуждены отправить людей в отпуск без содержания. Мы продолжали поддерживать СRM-систему, то есть находились в контакте с клиентами. Перевели 50% клиентов на онлайн-тренировки в нашем приложении, через которое они могли увидеть описание тренировок, записать результат, наблюдать за своим прогрессом и активностью других людей.
Мы начали записывать полноценные тренировки на видео и выкладывать их в YouTube и ZOOM. В целом нам помогла СRM-система, карантин мы неплохо отработали, вышли на 70-80 % нашей средней загрузки в этот период года.
Я уже больше года работаю в сфере трансформационных проектов для здорового образа жизни c различными корпорациями и компаниями. Я заключал контракты c банками, телекоммуникационными компаниями, с финансовыми корпорациями, для того чтобы работать c их сотрудниками офлайн и онлайн. В этот непростой период меня спасло то, что у меня был действующий контракт c корпорациями.
Назым. У нас детский спорт, здесь особо не разогнаться с форматом онлайн-тренировок. Да и тактике футбола онлайн не научишь.
Объем продаж, по сравнению c июнем прошлого года, упал на 90%. Мы пришли к выводу, что не будем обучать детей онлайн, сажать их за компьютер. Во время карантина все дети и так целыми днями сидят за этими гаджетами и телефонами.
Мы хотим добиться разрешения на проведение тренировок на открытом воздухе. У нас по городу есть множество парков, скверов, где можно проводить тренировки, соблюдая при этом санитарные нормы.
Наталья. Во время первого карантина мы не работали, даже онлайн. Я приняла решение, что мы будем записывать онлайн-курсы. У нас сейчас большой спрос на йогу для беременных, потому что у нас работают одни из лучших специалистов. Мы планируем записывать курсы для разных категорий, от начинающих до продвинутых, и выкладывать их на нашу платформу.
Я заключаю контракт c новой системой «Мобифитнес», которая включает в себя СРМ-систему, мобильное приложение и онлайн-оплату. Свое помещение буду использовать в качестве видеостудии, где будут записываться онлайн-курсы.
Всем хочется играть по тем же правилам, зарабатывать те же деньги и оказывать услуги в привычном формате, но нужно понимать, что мир уже не будет прежним. Исходя из этого, нужно расширять линейку услуг и искать новую целевую аудиторию. В нынешней ситуации не стоит недооценивать онлайн-формат, а к офлайн всегда можно вернуться.