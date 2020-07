Бизнесмены в прямом эфире. Как фитнес-индустрия может развиваться в кризис

Участники мозгового штурма:





Как говорят, в кризис выживает сильнейший, и это правда. В текущих условиях кризиса мы открыли третий зал в Нур-Султане. Сейчас мы закрываемся на неопределенный период времени, потому что последние две недели мы работали в убыток. Мы пытались внедрить онлайн-тренировки, но всем не хватает атмосферы зала, и это оправдано.Многие арендодатели не хотят идти на уступки, в общем ситуация вышла из-под контроля. Я думаю, сейчас всем необходимо объединить усилия и отстаивать свои интересы.В первую очередь, мы договорились об отсрочке арендной платы за помещение. Второе, учитывая, что государство оказало поддержку в размере 42 500 тенге, мы были вынуждены отправить людей в отпуск без содержания. Мы продолжали поддерживать СRM-систему, то есть находились в контакте с клиентами. Перевели 50% клиентов на онлайн-тренировки в нашем приложении, через которое они могли увидеть описание тренировок, записать результат, наблюдать за своим прогрессом и активностью других людей.В целом нам помогла СRM-система, карантин мы неплохо отработали, вышли на 70-80 % нашей средней загрузки в этот период года.Я заключал контракты c банками, телекоммуникационными компаниями, с финансовыми корпорациями, для того чтобы работать c их сотрудниками офлайн и онлайн. В этот непростой период меня спасло то, что у меня был действующий контракт c корпорациями.Да и тактике футбола онлайн не научишь.. Мы пришли к выводу, что не будем обучать детей онлайн, сажать их за компьютер. Во время карантина все дети и так целыми днями сидят за этими гаджетами и телефонами.У нас по городу есть множество парков, скверов, где можно проводить тренировки, соблюдая при этом санитарные нормы.Я приняла решение, что мы будем записывать онлайн-курсы. У нас сейчас большой спрос на йогу для беременных, потому что у нас работают одни из лучших специалистов. Мы планируем записывать курсы для разных категорий, от начинающих до продвинутых, и выкладывать их на нашу платформу.Свое помещение буду использовать в качестве видеостудии, где будут записываться онлайн-курсы.Исходя из этого, нужно расширять линейку услуг и искать новую целевую аудиторию. В нынешней ситуации не стоит недооценивать онлайн-формат, а к офлайн всегда можно вернуться.