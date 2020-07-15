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    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бизнесмены в прямом эфире. Как фитнес-индустрия может развиваться в кризис
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Сегодня в 14:50

Бизнесмены в прямом эфире. Как фитнес-индустрия может развиваться в кризис

Участники мозгового штурма:


Ляззат Иргалиева, основатель сети бокс-фитнес-клубов Bronx

Ерлан Манатаев, владелец фитнес-клубов Golden Eagle Crossfit

Назым Жангазинова, сооснователь детской футбольной школы Arda Football

Наталья Манылова, идейный вдохновитель студии йоги и массажа «Мята»
Кейс
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Ляззат. На рынке фитнес-индустрии мы уже пятый год. Как говорят, в кризис выживает сильнейший, и это правда. В текущих условиях кризиса мы открыли третий зал в Нур-Султане. Сейчас мы закрываемся на неопределенный период времени, потому что последние две недели мы работали в убыток. Мы пытались внедрить онлайн-тренировки, но всем не хватает атмосферы зала, и это оправдано.

В такой тяжелый момент для всей фитнес-индустрии мы не чувствуем поддержку со стороны государства. Многие арендодатели не хотят идти на уступки, в общем ситуация вышла из-под контроля. Я думаю, сейчас всем необходимо объединить усилия и отстаивать свои интересы.
Рекомендации


Ерлан. В прошлый карантин мы предприняли ряд антикризисных мер. В первую очередь, мы договорились об отсрочке арендной платы за помещение. Второе, учитывая, что государство оказало поддержку в размере 42 500 тенге, мы были вынуждены отправить людей в отпуск без содержания. Мы продолжали поддерживать СRM-систему, то есть находились в контакте с клиентами. Перевели 50% клиентов на онлайн-тренировки в нашем приложении, через которое они могли увидеть описание тренировок, записать результат, наблюдать за своим прогрессом и активностью других людей.

Мы начали записывать полноценные тренировки на видео и выкладывать их в YouTube и ZOOM. В целом нам помогла СRM-система, карантин мы неплохо отработали, вышли на 70-80 % нашей средней загрузки в этот период года.

Я уже больше года работаю в сфере трансформационных проектов для здорового образа жизни c различными корпорациями и компаниями. Я заключал контракты c банками, телекоммуникационными компаниями, с финансовыми корпорациями, для того чтобы работать c их сотрудниками офлайн и онлайн. В этот непростой период меня спасло то, что у меня был действующий контракт c корпорациями.

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Назым. У нас детский спорт, здесь особо не разогнаться с форматом онлайн-тренировок. Да и тактике футбола онлайн не научишь.

Объем продаж, по сравнению c июнем прошлого года, упал на 90%. Мы пришли к выводу, что не будем обучать детей онлайн, сажать их за компьютер. Во время карантина все дети и так целыми днями сидят за этими гаджетами и телефонами.

Мы хотим добиться разрешения на проведение тренировок на открытом воздухе. У нас по городу есть множество парков, скверов, где можно проводить тренировки, соблюдая при этом санитарные нормы.



Наталья. Во время первого карантина мы не работали, даже онлайн. Я приняла решение, что мы будем записывать онлайн-курсы. У нас сейчас большой спрос на йогу для беременных, потому что у нас работают одни из лучших специалистов. Мы планируем записывать курсы для разных категорий, от начинающих до продвинутых, и выкладывать их на нашу платформу.

Я заключаю контракт c новой системой «Мобифитнес», которая включает в себя СРМ-систему, мобильное приложение и онлайн-оплату. Свое помещение буду использовать в качестве видеостудии, где будут записываться онлайн-курсы.

Всем хочется играть по тем же правилам, зарабатывать те же деньги и оказывать услуги в привычном формате, но нужно понимать, что мир уже не будет прежним. Исходя из этого, нужно расширять линейку услуг и искать новую целевую аудиторию. В нынешней ситуации не стоит недооценивать онлайн-формат, а к офлайн всегда можно вернуться.

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#казахстан #бизнес #кризис2020
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