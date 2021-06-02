Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e64/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/e64908397c7dfd4f448131610b4be299.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
biznes-po-aziatski-6-predprinimateley-iz-central-noy-azii-kotorye-stroyat-biznes-v-kanade
Бизнес по-азиатски. 6 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Канаде
90
/
/

Сегодня в 12:50

Бизнес по-азиатски. 6 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Канаде

Тая Ртищева, город — Виннипег, специалист по связям с общественностью, основатель телеканала, facebook


dar52481.jpg

Тая переехала в Канаду вместе с супругом из Казахстана. Семья запустила в Канаде русскоязычную телесеть RTV. Помимо этого, девушка создала детскую медиа-школу. А два года назад начала работу над новым проектом — U Multicultural channel.


Алимжан Кенесбек, город — Нур-Султан, студент Astana IT University, @knsbekoff

123.jpg

Алимжан вместе с другом открыл компанию в Торонто в мае этого года, в период пандемии. Она называется SWIPE GROUP ltd. и занимается разработкой веб-сайтов, SEO-продвижением, контекстной рекламой и SMM-продвижением.


Ален Достанов, город — Ванкувер, предприниматель, инвестор, @alendostanov

alendostanov

Ален переехал в Канаду из Казахстана. Первые несколько лет подрабатывал в сфере услуг. Параллельно пробовал запускать свои проекты, обучался инвестированию. Год назад начал проводить тренировки по футболу для сына своего знакомого. Постепенно группа расширялась. Теперь у молодого предпринимателя своя академия футбола.


Рахим Шарипов и Санам Мусаева, город — Порт-Коквитлам, предприниматели

канада

Супруги из Казахстана Рахим Шарипов и Санам Мусаева открыли недалеко от Ванкувера магазин «Алма-Ата». Они готовят и продают плов, шашлык, манты, пельмени, блины, самсу. Среди клиентов — выходцы из стран СНГ, а также иностранцы и местные.

Источник: tengrinews.kz


Валерий Баротов, город — Торонто, предприниматель, @chaihana_toronto

чайхана

Валерий переехал в Канаду из Таджикистана. В Торонто, он открыл ресторан «Чайхана», где подает национальные блюда кухонь стран Центральной Азии и Закавказья.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #канада #предприниматели #бизнесзарубежом
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Бизнес по-азиатски. 10 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в ОАЭ
1265
Предприниматели, которые создают инновационные проекты в Армении и за рубежом
11105
10 предпринимателей Таджикистана, которые создают современные проекты в стране
9776