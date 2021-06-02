Бизнес по-азиатски. 6 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Канаде

Тая Ртищева, город — Виннипег, специалист по связям с общественностью, основатель телеканала, facebook

Тая переехала в Канаду вместе с супругом из Казахстана. Семья запустила в Канаде русскоязычную телесеть RTV. Помимо этого, девушка создала детскую медиа-школу. А два года назад начала работу над новым проектом — U Multicultural channel.





Алимжан Кенесбек, город — Нур-Султан, студент Astana IT University, @knsbekoff





Алимжан вместе с другом открыл компанию в Торонто в мае этого года, в период пандемии. Она называется SWIPE GROUP ltd. и занимается разработкой веб-сайтов, SEO-продвижением, контекстной рекламой и SMM-продвижением.





Ален Достанов, город — Ванкувер, предприниматель, инвестор, @alendostanov





Ален переехал в Канаду из Казахстана. Первые несколько лет подрабатывал в сфере услуг. Параллельно пробовал запускать свои проекты, обучался инвестированию. Год назад начал проводить тренировки по футболу для сына своего знакомого. Постепенно группа расширялась. Теперь у молодого предпринимателя своя академия футбола.





Рахим Шарипов и Санам Мусаева, город — Порт-Коквитлам, предприниматели





Супруги из Казахстана Рахим Шарипов и Санам Мусаева открыли недалеко от Ванкувера магазин «Алма-Ата». Они готовят и продают плов, шашлык, манты, пельмени, блины, самсу. Среди клиентов — выходцы из стран СНГ, а также иностранцы и местные.

Источник: tengrinews.kz





Валерий Баротов, город — Торонто, предприниматель, @chaihana_toronto





Валерий переехал в Канаду из Таджикистана. В Торонто, он открыл ресторан «Чайхана», где подает национальные блюда кухонь стран Центральной Азии и Закавказья.