Бизнес по-азиатски. 6 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в Грузии

Салтанат Мухтарова, город — Тбилиси, предприниматель, @salta_zakir





Салтанат переехала в Грузию из Казахстана в 2014 году и сразу открыла свое турагентство ChichiLuckyTour. Помимо этого девушка интересуется модой. Занималась организацией фешн-туров с посещением недели моды в Грузии. А потом запустила свой модный бренд Salta Zakir, где продает одежду высокого качества с грузинской тематикой.





Зауре Айтхожина, Кахетия, сооснователь семейной винодельни, @ spekaliwinery





Зауре родом из Алматы, но живет в Грузии больше 20 лет. Вместе с супругом и детьми развивает собственную семейную винодельню, которая называется Spekali и находится в Кахетии.





Жанна Сембинова, город — Тбилиси, директор туристического агентства





Жанна приехала в Грузию из Казахстана и основала свою туристическую компанию. Устраивает желающим туры по винодельням страны. Также занимается привлечением в страну туристов из Южной Кореи.

Источник: inbusiness.kz





Бюльбюль Алиева, город — Тбилиси, предприниматель, facebook





Бюльбюль выросла в России, но жила в Атырау, Актау и Алматы. Сейчас девушка живет в Грузии и уже почти два года развивает свое маркетинговое агентство полного цикла Creative Bird.





Шохрух Баратов, город — Кутаиси, директор и управляющий партнер завода AIONRISE, facebook





Шохрух Баратов родом из Узбекистана. С 2008 года живет в Грузии и является директором и управляющим партнером завода AIONRISE. Это самый большой завод по производству солнечных панелей в Европе и СНГ.





Еркеш Баймухамбет, город — Тбилиси, совладелец ресторана казахской кухни @ orda_tbilisi





Ресторан казахской кухни «Орда» в Тбилиси открыли казахстанцы. Еркеш — один из трех совладельцев. По его словам, заведение было открыто для соотечественников, которые живут в Грузии, а также для местных жителей.

Источник: 24.kz