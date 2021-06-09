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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бизнес по-азиатски. 6 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в Грузии
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Сегодня в 11:45

Бизнес по-азиатски. 6 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в Грузии

Салтанат Мухтарова, город — Тбилиси, предприниматель, @salta_zakir

Салтанат Мухтарова

Салтанат переехала в Грузию из Казахстана в 2014 году и сразу открыла свое турагентство ChichiLuckyTour. Помимо этого девушка интересуется модой. Занималась организацией фешн-туров с посещением недели моды в Грузии. А потом запустила свой модный бренд Salta Zakir, где продает одежду высокого качества с грузинской тематикой.


Зауре Айтхожина, Кахетия, сооснователь семейной винодельни, @spekaliwinery

spekaliwinery

Зауре родом из Алматы, но живет в Грузии больше 20 лет. Вместе с супругом и детьми развивает собственную семейную винодельню, которая называется Spekali и находится в Кахетии.


Жанна Сембинова, город — Тбилиси, директор туристического агентства

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Жанна приехала в Грузию из Казахстана и основала свою туристическую компанию. Устраивает желающим туры по винодельням страны. Также занимается привлечением в страну туристов из Южной Кореи.

Источник: inbusiness.kz


Бюльбюль Алиева, город — Тбилиси, предприниматель, facebook

Бюльбюль Алиева

Бюльбюль выросла в России, но жила в Атырау, Актау и Алматы. Сейчас девушка живет в Грузии и уже почти два года развивает свое маркетинговое агентство полного цикла Creative Bird.


Шохрух Баратов, город — Кутаиси, директор и управляющий партнер завода AIONRISE, facebook

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Шохрух Баратов родом из Узбекистана. С 2008 года живет в Грузии и является директором и управляющим партнером завода AIONRISE. Это самый большой завод по производству солнечных панелей в Европе и СНГ.


Еркеш Баймухамбет, город — Тбилиси, совладелец ресторана казахской кухни @orda_tbilisi

Орда, Тбилиси

Ресторан казахской кухни «Орда» в Тбилиси открыли казахстанцы. Еркеш — один из трех совладельцев. По его словам, заведение было открыто для соотечественников, которые живут в Грузии, а также для местных жителей.

Источник: 24.kz

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