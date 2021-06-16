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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бизнес по-азиатски. 10 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в США
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Сегодня в 17:50

Бизнес по-азиатски. 10 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в США

Элисар Нурмагамбетов, город — Кливленд, предприниматель, @elisar_n

Элисар Нурмагамбетов

Элисар вместе с партнером создал систему программного обеспечения Consilienz. Сервис помогает отслеживать и выявлять финансовые преступления.

Благодаря этому казахстанец в 2021 году вошел в рейтинг новаторов и вдохновляющих лидеров малого бизнеса Forbes Next 1000 в США.


Тилек Мамутов, США, предприниматель, facebook


Тилек Мамутов.jpg

Тилек, программист из Кыргызстана. Он проработал 11 лет в корпорации Google, а в 2018 году создал стартап. Занимается тем, что помогает соотечественникам и другим выходцам из стран СНГ находить работу и строить карьеру в Кремниевой долине в офисах Google, Microsoft, Facebook, Bloomberg, Amazon.


Зикруллох Атамуллоев, город — Сан-Франциско, основатель компании UnicoAero, facebook

бизнес в сша

Зикруллох, таджикистанец, который учился за рубежом, а затем создал собственный бизнес в Кремниевой Долине. Его компания UnicoАero занимается багажом авиапассажиров и экономит время клиентов.


Ильёсиддин Муродов, город — Нью-Йорк, предприниматель


Ильёсиддин родом из Узбекистана. Сначала переехал в Чехию, а затем в США. Во время жизни в Штатах заметил, что узбекская кухня там развита плохо. Так появилась идея начать печь традиционные узбекские лепешки. Ильёсиддин вместе с партнером открыл свою пекарню в Нью-Йорке, и она быстро стала приносить хороший доход.

Источник: forumdaily.com


Фарида и Жанибек Габбасовы, город — Нью-Йорк, основатели ресторана, @zhanik_nyc, @farida.nyc.official


zhanik_nyc

Фарида и Жанибек — родные брат с сестрой из Казахстана. Они получили образование за рубежом, а после переезда в Нью-Йорк приняли решение открыть ресторан казахской кухни Farida. Также запустили направление кейтеринга с национальными блюдами.


Фаридун Мухторов, город — Нью-Йорк, предприниматель, @fancyapplenyc

fancyapplenyc

Фаридун, предприниматель из Таджикистана. Он создал в Нью-Йорке туристическую компанию Fancy Apple. Предлагают туристам приобрести самые разные туры по городу на велосипедах или электросамокатах. При необходимости, транспорт могут доставить прямо к отелю.


Урмат Абасканов, США, основатель логистической компании @diversitygo


diversitygo

Кыргызстанец Урмат Абасканов переехал в США восемь лет назад. За это время молодой человек поработал в разных сферах и вместе с партнерами основал логистическую компанию Diversity Freight Lines.


Тимур Мирзаев, США, предприниматель, @timmirzaev

timmirzaev_

Тимур родом из Узбекистана. Учился в Японии, а в 2013 году переехал в США. Уже в 2014 году предприниматель вместе с другом основал первую компанию по продаже страховок Critical Freight Inc. Сегодня у Тимура пять успешных проектов в США и Узбекистане: Davis Cargo, Energy Trucking, Citifuel, Truckstaff Solutions и Parkble App.


Ахмад Азизов, город — Нью-Йорк, основатель R&A Food Services, facebook


США

Ахмад Азизов переехал в США в 2011 году из Таджикистана. Сначала учился и подрабатывал в ресторане быстрого питания Wafels & Dinges. Теперь у него своя компания точек питания R&A Food Services.

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