Бизнес по-азиатски. 10 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в США

Элисар Нурмагамбетов, город — Кливленд, предприниматель, @elisar_n





Элисар вместе с партнером создал систему программного обеспечения Consilienz. Сервис помогает отслеживать и выявлять финансовые преступления.

Благодаря этому казахстанец в 2021 году вошел в рейтинг новаторов и вдохновляющих лидеров малого бизнеса Forbes Next 1000 в США.





Тилек Мамутов, США, предприниматель, facebook





Тилек, программист из Кыргызстана. Он проработал 11 лет в корпорации Google, а в 2018 году создал стартап. Занимается тем, что помогает соотечественникам и другим выходцам из стран СНГ находить работу и строить карьеру в Кремниевой долине в офисах Google, Microsoft, Facebook, Bloomberg, Amazon.





Зикруллох Атамуллоев, город — Сан-Франциско, основатель компании UnicoAero, facebook





Зикруллох, таджикистанец, который учился за рубежом, а затем создал собственный бизнес в Кремниевой Долине. Его компания UnicoАero занимается багажом авиапассажиров и экономит время клиентов.





Ильёсиддин Муродов, город — Нью-Йорк, предприниматель





Ильёсиддин родом из Узбекистана. Сначала переехал в Чехию, а затем в США. Во время жизни в Штатах заметил, что узбекская кухня там развита плохо. Так появилась идея начать печь традиционные узбекские лепешки. Ильёсиддин вместе с партнером открыл свою пекарню в Нью-Йорке, и она быстро стала приносить хороший доход.

Источник: forumdaily.com





Фарида и Жанибек Габбасовы, город — Нью-Йорк, основатели ресторана, @zhanik_nyc , @farida.nyc.official

Фарида и Жанибек — родные брат с сестрой из Казахстана. Они получили образование за рубежом, а после переезда в Нью-Йорк приняли решение открыть ресторан казахской кухни Farida. Также запустили направление кейтеринга с национальными блюдами.





Фаридун Мухторов, город — Нью-Йорк, предприниматель, @fancyapplenyc





Фаридун, предприниматель из Таджикистана. Он создал в Нью-Йорке туристическую компанию Fancy Apple. Предлагают туристам приобрести самые разные туры по городу на велосипедах или электросамокатах. При необходимости, транспорт могут доставить прямо к отелю.





Урмат Абасканов, США, основатель логистической компании @diversitygo





Кыргызстанец Урмат Абасканов переехал в США восемь лет назад. За это время молодой человек поработал в разных сферах и вместе с партнерами основал логистическую компанию Diversity Freight Lines.





Тимур Мирзаев , США , предприниматель , @ timmirzaev





Тимур родом из Узбекистана. Учился в Японии, а в 2013 году переехал в США. Уже в 2014 году предприниматель вместе с другом основал первую компанию по продаже страховок Critical Freight Inc. Сегодня у Тимура пять успешных проектов в США и Узбекистане: Davis Cargo, Energy Trucking, Citifuel, Truckstaff Solutions и Parkble App.





Ахмад Азизов, город — Нью-Йорк, основатель R&A Food Services, facebook









Ахмад Азизов переехал в США в 2011 году из Таджикистана. Сначала учился и подрабатывал в ресторане быстрого питания Wafels & Dinges. Теперь у него своя компания точек питания R&A Food Services.