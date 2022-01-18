Бизнес-кейс. Как успешно продвигаться в Instagram — опыт «Яндекс.Музыка» и Rexona

Организаторы фестиваля Tag In Fest от Instagram — первого фестиваля коллабораций для брендов и креаторов — опубликовали свой креативный гид.
Гид включает в себя истории успешных кейсов и коллабораций бизнеса и креаторов в Instagram. Он показывает, как компании могут использовать возможности социальной сети для достижения своих целей.
Делимся некоторыми примерами успешных кейсов популярных брендов.
Rexona: запоминаемость рекламы
Идея: совместно с российскими лидерами мнений Rexona провела маркетинговую кампанию в Instagram.
Инструмент Instagram: Stories в видеоформате
Следуя рекомендациям Facebook, команда разместила в блоге креатора брендированный видеоконтент в формате историй, где автор выбирает один из продуктов бренда и предлагает аудитории жить активно — ведь о свежести позаботится Rexona!
Результаты: коммуникация превысила ожидаемые показатели KPI: на 5.8 пунктов увеличилось побуждение к действию, на 4.6 пунктов выросла запоминаемость рекламы без внешней помощи и подсказок, а запоминаемость рекламных сообщений поднялась на 2,7 пункта.
Яндекс.Музыка: вовлечение пользователей
Идея: для того, чтобы поддержать певицу Манижу, представляющую Россию на Евровидении 2021, и ее песню Russian Woman, Яндекс.Музыка в сотрудничестве c Facebook Creative Shop создали уникальную AR-маску в Instagram. Используя ее, пользователи могли выбрать один из традиционных кокошников и подпевать Маниже. В продвижении маски принимала участие сама певица и другие российские артисты.
Инструмент Instagram: AR-маска
Результаты: маска набрала 1,6 миллионов просмотров, а также 190 тысяч пользователей установили ее себе в профиль и опубликовали 8,9 тысяч постов.
Havaianas: рост продаж
Идея: бразильская компания по продаже вьетнамок Havalanas во время пандемии переориентировала свою маркетинговую стратегию с телевидения на электронную коммерцию. Чтобы продавать товары в новой для себя торговой среде, компания использовала Instagram и запустила челлендж в формате Reels. Для этого Havaianas привлекли несколько заметных нишевых креаторов.
Компания побуждала к покупке через брендированный контент в Reels, Stories и ленте.
Инструменты Instagram: Reels, Stories, посты
Результаты: рост коэффициента конверсии на 57% при снижении цены за конверсию на 33%, а также увеличение объема продаж в 2 раза.
Sephora: рост узнаваемости
Идея: Sephora разработала кампанию Smell with your eyes и попросила креаторов в Instagram создать визуальные интерпретации ароматических ингредиентов духов. В кампании участвовала Джессика Херрингтон, нейробиолог, специализирующийся на цифровых сенсорных экспериментах и Роман Братски, дизайнер 3D-анимации. Они разработали фильтры дополненной реальности, воспроизводящие текстуру, цвет, форму и движения одного из ингредиентов аромата, а также видео, передающие ноты духов, построенные на сенсорном контрасте.
Инструмент Instagram: AR-фильтры
Результаты: на 17 пунктов выросла запоминаемость рекламы, на 1,3 пункта повысилось намерение купить продукт в результате показа рекламы с авторскими и обычными креативами, по сравнению с только обычными креативами.
Полный гид, а также советы от Instagram по созданию успешных коллабораций вы можете посмотреть по ссылке.