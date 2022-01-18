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Бизнес-кейс. Как успешно продвигаться в Instagram — опыт «Яндекс.Музыка» и Rexona
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Сегодня в 11:16

Бизнес-кейс. Как успешно продвигаться в Instagram — опыт «Яндекс.Музыка» и Rexona

Организаторы фестиваля Tag In Fest от Instagram — первого фестиваля коллабораций для брендов и креаторов — опубликовали свой креативный гид.

Гид включает в себя истории успешных кейсов и коллабораций бизнеса и креаторов в Instagram. Он показывает, как компании могут использовать возможности социальной сети для достижения своих целей.

Делимся некоторыми примерами успешных кейсов популярных брендов.


Rexona: запоминаемость рекламы


Идея: совместно с российскими лидерами мнений Rexona провела маркетинговую кампанию в Instagram.

Инструмент Instagram: Stories в видеоформате

Следуя рекомендациям Facebook, команда разместила в блоге креатора брендированный видеоконтент в формате историй, где автор выбирает один из продуктов бренда и предлагает аудитории жить активно — ведь о свежести позаботится Rexona!

Rexona

Результаты: коммуникация превысила ожидаемые показатели KPI: на 5.8 пунктов увеличилось побуждение к действию, на 4.6 пунктов выросла запоминаемость рекламы без внешней помощи и подсказок, а запоминаемость рекламных сообщений поднялась на 2,7 пункта.


Яндекс.Музыка: вовлечение пользователей


Идея: для того, чтобы поддержать певицу Манижу, представляющую Россию на Евровидении 2021, и ее песню Russian Woman, Яндекс.Музыка в сотрудничестве c Facebook Creative Shop создали уникальную AR-маску в Instagram. Используя ее, пользователи могли выбрать один из традиционных кокошников и подпевать Маниже. В продвижении маски принимала участие сама певица и другие российские артисты.

Инструмент Instagram: AR-маска

Яндекс Музыка

Результаты: маска набрала 1,6 миллионов просмотров, а также 190 тысяч пользователей установили ее себе в профиль и опубликовали 8,9 тысяч постов.


Havaianas: рост продаж


Идея: бразильская компания по продаже вьетнамок Havalanas во время пандемии переориентировала свою маркетинговую стратегию с телевидения на электронную коммерцию. Чтобы продавать товары в новой для себя торговой среде, компания использовала Instagram и запустила челлендж в формате Reels. Для этого Havaianas привлекли несколько заметных нишевых креаторов.

Компания побуждала к покупке через брендированный контент в Reels, Stories и ленте.

Инструменты Instagram: Reels, Stories, посты

Havaianas

Результаты: рост коэффициента конверсии на 57% при снижении цены за конверсию на 33%, а также увеличение объема продаж в 2 раза.


Sephora: рост узнаваемости


Идея: Sephora разработала кампанию Smell with your eyes и попросила креаторов в Instagram создать визуальные интерпретации ароматических ингредиентов духов. В кампании участвовала Джессика Херрингтон, нейробиолог, специализирующийся на цифровых сенсорных экспериментах и Роман Братски, дизайнер 3D-анимации. Они разработали фильтры дополненной реальности, воспроизводящие текстуру, цвет, форму и движения одного из ингредиентов аромата, а также видео, передающие ноты духов, построенные на сенсорном контрасте.

Инструмент Instagram: AR-фильтры

Sephora

Результаты: на 17 пунктов выросла запоминаемость рекламы, на 1,3 пункта повысилось намерение купить продукт в результате показа рекламы с авторскими и обычными креативами, по сравнению с только обычными креативами.


Полный гид, а также советы от Instagram по созданию успешных коллабораций вы можете посмотреть по ссылке.

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