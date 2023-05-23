Бизнес-кейс. Как создать компанию, которая будет работать в Казахстане, Южной Корее, Турции и ОАЭ

Стартап CodiPlay работает в Казахстане и Южной Корее, а также имеет тестовые продажи в Турции и ОАЭ. Основатель проекта рассказал об основных этапах выхода на новые рынки и поделился рекомендациями.





Жанадил Талдыбаев, 27 лет, город — Алматы, основатель и генеральный директор CodiPlay, CEO Kazmedikor, @zhanadilt

Как все началось

На профессиональном уровне предпринимательскую деятельность я начал в 2015 году. Первый проект основал, когда был студентом в Южной Корее. Увидел большие возможности в медицинском туризме. Тогда моим родным потребовалось лечение в этой стране. В дальнейшем это привело к бизнес-идее. Наша команда сконцентрировалась на применении IT-технологий в сфере медицины.

В период развития бизнеса мы ощутили большую нехватку в кадрах. Поэтому пришла идея взращивать специалистов с раннего возраста. Так появился CodiPlay, который помогает детям обучаться программированию через мобильное приложение.

О проекте

Идея проекта CodiPlay — сделать IT-образование доступным для всех. С помощью смартфона дети на основе игр могут изучать программирование и применять знания на практике. Они также создают разные IoT-проекты. Это повышает их компетенцию в технической области и дает возможность стать профессионалом в будущем.

Целевая аудитория продукта — дети от восьми лет, хотя они могут разобраться в приложении уже с шести лет. Мы разработали программу для школьников с 3 по 11 классы. Дети могут проходить игры и изучать дисциплины.

Также предусмотрен web-ресурс для учителей. Его цель — повышение квалификации и контроль процесса обучения. Преподаватель получает онлайн-доступ к уровню успеваемости ученика в реальном времени. Если раньше дети часто не получали домашние задание, потому что у них не было компьютера дома, то теперь мобильные телефоны решают эту проблему.

На данный момент к платформе подключены 19 школ. 16 из них — в Казахстане, еще 3 — в Южной Корее. Уже имеются предзаказы от более чем 125 школ Алматы и запросы на тестовые продажи в Дубае и Анталии.

В штате стартапа более 15 сотрудников. В команде есть IT-специалисты, product-менеджер, project-менеджер, PR-специалист, маркетолог и преподаватели информатики, которые разрабатывают учебный контент. Месячная доходность — около 25 000 $.

Как выйти на международный рынок

Если проект решает какую-то проблему и это решение получится масштабировать, вне зависимости от географического расположения, можно выходить на международные рынки. Для этого необходимо узнать условия входа и выбрать целевую аудиторию. Еще нужна локализация.

На первом этапе нужно определить аудиторию и своих пользователей

Нам помог нетворкинг. Он дает большие возможности. Каким бы классным не был твой продукт, если не знаешь, к кому обратиться, не сможешь передать ценность. А это самое главное при выходе на международный рынок. Важно, чтобы люди слушали внимательно и понимали значимость вашего предложения. Для это нужны рекомендации. Так что нужно определить тех, кто принимает решения при входе на рынок. Они могут помочь вам.





Благодаря хорошим результатам первой компании — Kazmedikor, нам удалось собрать рекомендации и обрести связи в Южной Корее. Это помогло при внедрении разработки CodiPlay в образовательные учреждения этой страны и ускорило процесс реализации проекта.

На первом этапе нужно определить аудиторию и своих пользователей. Второй пункт — понять, как продемонстрировать им свой продукт. В нашем случае это B2G-продажи и местные регуляторы. В B2C же больше внимания стоит уделить маркетингу, чтобы донести ключевые сообщения до аудитории.

Третий этап — узнать, как адаптировать продукт на локальном рынке. Несмотря на общность пользователей, их восприятие может кардинально отличаться. Здесь играют роль культурные, языковые и другие особенности. Поэтому нужно сделать «домашнюю работу» и детально изучить потенциальных потребителей.

О результатах

Компания CodiPlay оценивается в 10 000 000 $. Через три года планируем достичь отметки в 100 000 000 $. Главная стратегическая цель — стать Единорогом.

О планах

Мы сконцентрированы на масштабировании в страны MENA, где государства уделяют большое внимание развитию IT-образования. Второй потенциальный рынок, который нас интересует, — СНГ, так как в этих странах образовательная система схожа с казахстанской. Мы уже отправили демонстрационные образцы в Узбекистан, чтобы местные компании ознакомились и дали обратную связь.

Мы идем по пути наименьшего сопротивления. Выходим на понятные нам рынки. Не пытаемся стучаться в закрытые двери, идем туда, где они открыты. Ведь специфика построения любого стартапа подразумевает скорость и гибкость.

С Южной Кореей все сложилось удачно и быстро, потому что корейцы сами заинтересованы в нашем продукте. Такая же ситуация в Узбекистане, ОАЭ и Турции. Школы в этих странах самостоятельно инициируют запуск CodiPlay в своих учреждениях.

Рекомендации

Определите рынок и поймите, почему хотите на него попасть. Исследуйте потенциальных пользователей и пути выхода к ним.

Выделите ресурсы, которые потребуются для выхода на рынок. Перед началом запуска тщательно оцените свои силы.

Найдите правильные связи. Вы чужой на новом рынке. Скорее всего, вас не будут воспринимать всерьез. Ищите локальных партнеров, которые представят ваш продукт местному сообществу. «Один в поле не воин». Так что заходить одному на иностранный рынок не рекомендую.