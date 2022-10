Бизнес-инкубатор MOST набирает стартапы на инкубацию и молодежный хакатон

Бизнес-инкубатор MOST открыл прием заявок на программу инкубации для стартапов EFES & MOST Start Path Incubation и проведет молодежный хакатон Skills UP.

EFES & MOST Start Path Incubation — это совместная программа EFES Kazakhstan и бизнес-инкубатора MOST, направленная на создание и развитие технологических проектов в сфере циркулярной экономики и углеродного следа.

За два месяца участники пройдут образовательную программу, составят индивидуальный план развития, получат помощь ментора или тренера. Заявки можно подавать до 20 октября.

Для региональных стартаперов, которые хотят попробовать себя в STEM, Программа развития ООН в Казахстане и бизнес-инкубатор MOST проведут молодежный хакатон Skills UP. Туда приглашаются молодые люди от 16 до 29 лет, которые сначала пройдут образовательный онлайн интенсив, а потом им придется на региональном отборочном туре защитить свои идеи. Три команды из каждого региона поедут на финал в Алматы, чтобы получить денежные призы на развитие проекта. Общий призовой фонд — $12 000.

Заявки на участие в хакатоне можно подавать до 16 октября 2022 года.

Источник: digitalbusiness.kz