Бизнес-гранты на 1,2 миллиона тенге начнут выдавать в Казахстане

19 сентября в Казахстане начнется прием заявок по четвертому потоку на получение грантов для реализации бизнес-идей.
Размер безвозмездно предоставляемого гранта — 1,2 миллиона тенге. Каждый участник может получить его только один раз.
За счет грантов начинающие предприниматели получают возможность раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечив себе постоянный доход.
Чтобы подать заявку на грант, необходимо:
— зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz
— пройти проверку на соответствие условиям
— скачать, заполнить и загрузить обратно бизнес-план
— заполнить заявление и подписать его ЭЦП.
Претендентами на получение гранта могут быть: зарегистрированные безработные, индивидуальные предприниматели, плательщики единого совокупного платежа.
При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий: лица с инвалидностью, лица с действующим статусом кандаса, межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных семей, член многодетной семьи, лицо, воспитывающее ребенка-инвалида, получатели пособия по потере кормильца, молодежь до 29 лет.
Кроме того, претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более трех лет.
Источник: informburo.kz