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Бизнес-гранты на 1,2 миллиона тенге начнут выдавать в Казахстане
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Сегодня в 11:11

Бизнес-гранты на 1,2 миллиона тенге начнут выдавать в Казахстане

19 сентября в Казахстане начнется прием заявок по четвертому потоку на получение грантов для реализации бизнес-идей.

Размер безвозмездно предоставляемого гранта — 1,2 миллиона тенге. Каждый участник может получить его только один раз.

За счет грантов начинающие предприниматели получают возможность раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечив себе постоянный доход.

Чтобы подать заявку на грант, необходимо:

— зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz

— пройти проверку на соответствие условиям

— скачать, заполнить и загрузить обратно бизнес-план

— заполнить заявление и подписать его ЭЦП.

Претендентами на получение гранта могут быть: зарегистрированные безработные, индивидуальные предприниматели, плательщики единого совокупного платежа.

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий: лица с инвалидностью, лица с действующим статусом кандаса, межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных семей, член многодетной семьи, лицо, воспитывающее ребенка-инвалида, получатели пособия по потере кормильца, молодежь до 29 лет.

Кроме того, претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более трех лет.

Источник: informburo.kz

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