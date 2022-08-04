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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бизнес-форум SHANYRAQ состоится в Нур-Султане
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Сегодня в 14:38

Бизнес-форум SHANYRAQ состоится в Нур-Султане

6 августа бизнес-форум SHANYRAQ пройдет в Конгресс-центре города Нур-Султан.

Тема мероприятия: «Мышление. Карьера. Бизнес».

Главная цель форума — объединение и сплочение предпринимателей и экспертов разных областей под единым куполом.
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Участников ждут масштабный нетворкинг, большое количество раздаточного материала, 1600 единомышленников.

Спикерами форума выступят:

— Шарипов Улугбек

— Жантасов Амир

— Майгарина Гульбану

— Аманжолов Дамир

— Бейсембай Сабина

— Сулейменова Айжан

— Мухоряпов Рамиль

— Баталов Раимбек.

Официальный сайт форума: shanyraq-forum.kz

Instagram-аккаунт: @shanyraq.forum

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.