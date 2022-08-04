Бизнес-форум SHANYRAQ состоится в Нур-Султане

Тема мероприятия: «Мышление. Карьера. Бизнес».
Главная цель форума — объединение и сплочение предпринимателей и экспертов разных областей под единым куполом.
Участников ждут масштабный нетворкинг, большое количество раздаточного материала, 1600 единомышленников.
Спикерами форума выступят:
— Шарипов Улугбек
— Жантасов Амир
— Майгарина Гульбану
— Аманжолов Дамир
— Бейсембай Сабина
— Сулейменова Айжан
— Мухоряпов Рамиль
— Баталов Раимбек.Официальный сайт форума: shanyraq-forum.kz
Instagram-аккаунт: @shanyraq.forum