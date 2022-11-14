Бизнес-форум SHANYRAQ пройдет в Алматы 26 ноября

Бизнес-форум SHANYRAQ на тему «Сила бизнес-объединения» состоится 26 ноября в Almaty Arena.
Главная цель форума — объединение казахстанских спикеров, предпринимателей, экспертов, блоггеров и людей под единым куполом.
Более 3500 участников ждут 16 спикеров и 10 часов контента.
На мероприятии выступят:
— Мухтар Джакишев
— Арманжан Байтасов
— Рифат Абдураманов
— Майгарина Гульбану
— Шарипов Улугбек
— Жантасов Амир
— Айжан Сулейменова
— Динара Сатжан
— Руслан Томасов
— Асем Сванова
— Сабина Бейсембай
— Дамир Аманжолов.
Также пройдет панельная дискуссия:
— модератор: Болат Срымов
Участники:
— Аслан Жумабаев
— Нулан Батыров
— Ален Кокумбаев.
Хедлайнер форума: Нурлан Сабуров — Stand Up комик, номинант Forbes Russia 30 under 30, ведущий шоу «Что Было Дальше».
Забронировать место и приобрести билет до повышения цен можно по ссылке: @shanyraq.forum.