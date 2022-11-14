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Бизнес-форум SHANYRAQ пройдет в Алматы 26 ноября
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Сегодня в 09:43

Бизнес-форум SHANYRAQ пройдет в Алматы 26 ноября

Бизнес-форум SHANYRAQ на тему «Сила бизнес-объединения» состоится 26 ноября в Almaty Arena.

Главная цель форума — объединение казахстанских спикеров, предпринимателей, экспертов, блоггеров и людей под единым куполом.

Более 3500 участников ждут 16 спикеров и 10 часов контента.

На мероприятии выступят:

— Мухтар Джакишев

— Арманжан Байтасов

— Рифат Абдураманов

— Майгарина Гульбану

— Шарипов Улугбек

— Жантасов Амир

— Айжан Сулейменова

— Динара Сатжан

— Руслан Томасов

— Асем Сванова

— Сабина Бейсембай

— Дамир Аманжолов.

Также пройдет панельная дискуссия:

— модератор: Болат Срымов

Участники:

— Аслан Жумабаев

— Нулан Батыров

— Ален Кокумбаев.

Хедлайнер форума: Нурлан Сабуров — Stand Up комик, номинант Forbes Russia 30 under 30, ведущий шоу «Что Было Дальше».

Забронировать место и приобрести билет до повышения цен можно по ссылке: @shanyraq.forum.

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#алматы #бизнес #мероприятия #форум #ивенты
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.