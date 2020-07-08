Битмейкеры из Центральной Азии, которые работают с популярными артистами

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Plutony — хип-хоп-продюсер, битмейкер из г. Алматы, Казахстан. Работает в жанрах трэп, R&B, hip-hop.Нурай Шулембаев — казахстанский битмейкер. Работал со многими артистами, в том числе: Скруджи, НАZИМА, Джиган, V $ X V Prince, Hiro.Исполнитель, битмейкер, автор песен из Казахстана. Записал совместные треки со Скриптонитом и 104, Andy Panda. Недавно спродюсировал трек для V $ X V PRiNCE.DASHXX — хип-хоп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер из Алматы. Продюсирует свои треки. Написал биты для трека «Худи» из нового EP Левана Горозии.Эрнест Жоошев — битмейкер из Кыргызстана. Сотрудничает с Bayastan, G-VOO.Саунд-продюсер из Бишкека. Написал несколько песен для рэпера Ulukmanapo.Битмейкер и композитор из Узбекистана. Работает в стилях трэп, хип-хоп, поп. Сотрудничает со многими исполнителями.