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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Битмейкеры из Центральной Азии, которые работают с популярными артистами
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Сегодня в 10:50

Битмейкеры из Центральной Азии, которые работают с популярными артистами

Plutony, @plutonybeats


Plutony.jpg
Источник фотографии: facebook

Plutony — хип-хоп-продюсер, битмейкер из г. Алматы, Казахстан. Работает в жанрах трэп, R&B, hip-hop.

KenNYMusix, @kennymusix


KenNYMusix.jpg

Нурай Шулембаев — казахстанский битмейкер. Работал со многими артистами, в том числе: Скруджи, НАZИМА, Джиган, V $ X V Prince, Hiro.

Dose, @doseplease


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Исполнитель, битмейкер, автор песен из Казахстана. Записал совместные треки со Скриптонитом и 104, Andy Panda. Недавно спродюсировал трек для V $ X V PRiNCE.

DASHXX, @dashxxmusic


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DASHXX — хип-хоп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер из Алматы. Продюсирует свои треки. Написал биты для трека «Худи» из нового EP Левана Горозии.

Эрнест Жоошев, @ernest_zhooshev


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Эрнест Жоошев — битмейкер из Кыргызстана. Сотрудничает с Bayastan, G-VOO.

Рамзан Абитов, @ramzanabitov


Рамзан Абитов.jpg

Саунд-продюсер из Бишкека. Написал несколько песен для рэпера Ulukmanapo.

Timson Tim, @timson_tim


Битмейкер и композитор из Узбекистана. Работает в стилях трэп, хип-хоп, поп. Сотрудничает со многими исполнителями.

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