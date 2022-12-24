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Биткоин официально признан в Бразилии платежным средством
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Сегодня в 10:33

Биткоин официально признан в Бразилии платежным средством

В Бразилии биткоин можно будет использовать как платежное средство и инвестиционный актив — закон, который закрепил за ним такой статус, подписал президент страны Жаир Болсонару. Он одобрил предложенный Конгрессом документ без изменений. Документ вступит в силу через 180 дней с момента подписания. В законе биткоин охарактеризован как цифровое представление стоимости.

Банк Бразилии будет отвечать за использование первой криптовалюты в качестве платежа. Комиссия по ценным бумагам и биржам возьмет ответственность за надзор над цифровым золотом в качестве инвестиционного актива.

Источник: digitalbusiness.kz

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#криптовалюта #деньги #бразилия #финансы #биткоин
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