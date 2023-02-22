Бишкек для местных: 11 интересных мест для тех, кто знает город наизусть

Уютное место, которое можно принять за частный дом. Но это интересный бар, где можно посидеть с друзьями и поболтать на разные темы.Корейское кафе, где можно попробовать 33 вида рамена. Еще можно приготовить рамен самим и почувствовать себя персонажем дорамы.В Kimchi Place можно приобрести разные виды корейских снеков, напитков, витаминов и приправ.В Palermo Bakery собраны самые разные десерты. Место, где можно попробовать безумно вкусные рулеты, тарталетки и многое другое.Show Today — место для веселья и необычных игр. Также команда шоу может приехать к вам и устроить праздник. Интересный способ досуга, если вы хотите попробовать что-то новое.Кофейня, которая радует вкусным кофе, напиткам и блюдам.Главная изюминка кофейни — pet-friendly. Пока вы пьете ароматный кофе, ваш любимый питомец тоже сможет выпить миску воды.Fly Jump — прыжки на альпинистских веревках с высоты 60 метров. Есть прыжки в тандеме, например, со своей второй половинкой.MAFIA VIP — студия для игры в мафию, оснащенная специальными падающими креслами и столом. Во время игры участникам выдаются маски.Кабельный вейкбординг — активно развивающийся воднолыжный вид спорта, в котором задействуются все мышцы тела.Вейкбординг позволяет получить море эмоций и экстремальных ощущений, не выезжая за пределы Бишкека.Уютная кофейня на бульваре Эркиндик, где можно встретить «своих» за чашечкой кофе или же вкусной едой.Культура досуга и оформление в европейском стиле «бара-забегалки». Жители Бишкека настолько к нему привыкли, что заведение стало вторым домом для многих.Необычный музей, здесь нет строгих гидов, экспонаты можно трогать руками, а картины висят везде. В Музее атмосфера параллельного мира, будто попал в зазеркалье.