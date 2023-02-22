Бишкек для местных: 11 интересных мест для тех, кто знает город наизусть

Nest bar, @nestbar.kg
Уютное место, которое можно принять за частный дом. Но это интересный бар, где можно посидеть с друзьями и поболтать на разные темы.
Kimchi Palace, @kimchiplace33
Корейское кафе, где можно попробовать 33 вида рамена. Еще можно приготовить рамен самим и почувствовать себя персонажем дорамы.
В Kimchi Place можно приобрести разные виды корейских снеков, напитков, витаминов и приправ.
Palermo Bakery, @palermo_bakery
В Palermo Bakery собраны самые разные десерты. Место, где можно попробовать безумно вкусные рулеты, тарталетки и многое другое.
Show today, @showtoday_kg
Show Today — место для веселья и необычных игр. Также команда шоу может приехать к вам и устроить праздник. Интересный способ досуга, если вы хотите попробовать что-то новое.
Flask Coffee, @flaskcoffee
Кофейня, которая радует вкусным кофе, напиткам и блюдам.
Главная изюминка кофейни — pet-friendly. Пока вы пьете ароматный кофе, ваш любимый питомец тоже сможет выпить миску воды.
Fly Jump, @flyjump.kg
Fly Jump — прыжки на альпинистских веревках с высоты 60 метров. Есть прыжки в тандеме, например, со своей второй половинкой.
Мафия VIP, @mafia_vip_kg
MAFIA VIP — студия для игры в мафию, оснащенная специальными падающими креслами и столом. Во время игры участникам выдаются маски.
Вейкборд, @onthewakepark
Кабельный вейкбординг — активно развивающийся воднолыжный вид спорта, в котором задействуются все мышцы тела.
Вейкбординг позволяет получить море эмоций и экстремальных ощущений, не выезжая за пределы Бишкека.
Кофейня «3 комнаты», @trikomnaty.kg
Уютная кофейня на бульваре Эркиндик, где можно встретить «своих» за чашечкой кофе или же вкусной едой.
The No name bar, @bar.kg
Культура досуга и оформление в европейском стиле «бара-забегалки». Жители Бишкека настолько к нему привыкли, что заведение стало вторым домом для многих.
Музей «Великой Пустоты», @velikoja_pustota
Необычный музей, здесь нет строгих гидов, экспонаты можно трогать руками, а картины висят везде. В Музее атмосфера параллельного мира, будто попал в зазеркалье.