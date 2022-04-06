Бисен Мереке о жизни во Вьетнаме, воспитании четырех детей и успешной карьере

Поговорили с казахстанкой, которая живет и работает во Вьетнаме. Она поделилась особенностями страны и рассказала, как на нее повлиял переезд.





Бисен Мереке, 37 лет, город — Тханьхоа, руководитель отдела закупок по поставкам нефтеперерабатывающего завода в Kuwait Petroleum Europe B.V., Idemitsu Kosan Co., Ltd, Mitsui Chemical Inc., Vietnam Oil and Gas, @mereke_bissen

О переезде

Я работала в компании Maersk Oil в Казахстане и приняла решение поучаствовать в конкурсе грантов на поступление в магистратуру. Всегда хотела поступить в магистратуру, но откладывала. Думала, что работа и семья важнее личных целей. Но во время собеседования мне сообщили, что я выиграла золотой грант на программу Management and Business Analytics, в НИУ ВШЭ. В тот же день разместила резюме на сайте hh.ru, на следующий день меня пригласили на собеседование на проект «Газпром».

Поэтому в 2018 году я переехала в Санкт-Петербург. Меня пригласили на проект «Северный Поток-2», где я была руководителем отдела закупок и логистики.

В начале 2021 года у меня произошла трансформация. Я мечтала об Азии, хотела какое-то время пожить там и познать другую культуру. Ко мне поступило предложение о переезде во Вьетнам, и я тут же согласилась. Семья меня поддержала.

Об адаптации и сложностях

Компания организовала мне комфортные условия, где все вокруг разговаривали на английском языке. Первые сложности — кухня. Везде только морепродукты, нет продуктов, к которым мы привыкли: муки, макарон. Также цены на такси — высокие, бензин — дорогой. Поначалу были большие расходы, но позже мы освоили байк. Пользуемся комфортабельными sleeping bus.

Здесь совсем другое отношение к женскому полу, нигде не уступают дорогу. После приезда во Вьетнам я сильно зауважала наших казахских мужчин.

Еще одна сложность — это разная культура и менталитет. Сначала я искала казахское сообщество, но, как оказалось, казахстанцев тут мало.

Я решила завести местных друзей среди вьетнамцев. Меня приглашали на мероприятия, свадьбы, в гости. В итоге я поняла, что местные традиции похожи на казахские. Здесь уважают старшее поколение, а традиции Нового года Тет похожи на наш Наурыз.





Города расположены недалеко друг от друга, поэтому удобно путешествовать. Понравилось, что здесь высокий сервис с низкими ценами.

В новой стране нужно обязательно завести много друзей и познать всю культуру, прочувствовать местный менталитет.

О развитии и карьере

По образованию я Mechanical Engineer. В студенческое время была председателем комитета по делам молодежи. Во время конференции с иностранными компаниями познакомилась с представителями компании, которые пригласили меня в проект ENI в отдел закупок и логистики. Я семь лет проработала в данной компании, после был трамплин, когда меня пригласили в Maersk Oil.

Сколько помню, я всегда много училась, ходила на всевозможные курсы, занималась спортом. Благодаря трудолюбию и общению я всегда находила работу без проблем.

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Теперь я работаю вместе с мужем, занимаюсь развитием и воспитанием детей. Вступила в клуб байкеров.





В основном сотрудники нашей компании — это японцы, арабы и вьетнамцы. Культура разная, но особенно вдохновляет культура японцев — уважение к каждому, трудолюбие. Есть одна особенность, которая меня сильно удивила — во время обеда, все вьетнамцы берут подушки и спят на рабочих местах. Они рано встают, в связи с этим обязательно спят во время обеда.

Как повлиял переезд

Каждая страна и люди учат чему-то новому.

Я убедилась, что дом там, где семья. Мне комфортно в любом месте, если рядом моя большая семья. Это не помеха строить карьеру. Даже если у вас четверо детей, как в моем случае. Важно делегировать все обязанности между собой: дружить с детьми, быть одной командой.