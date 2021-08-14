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Биотех-стартап Biovolf привлек $140 тысяч инвестиций
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Сегодня в 10:40

Биотех-стартап Biovolf привлек $140 тысяч инвестиций

Биотех-стартап Biovolf привлек $140 тысяч инвестиций в ходе предпосевного раунда финансирования от синдиката ангелов АО «Полюс времени».

Привлеченные средства стартап потратит на инкорпорацию в Восточной Европе, завершение исследовательских работ и подготовку к привлечению международных инвестиций.

Biovolf занимается разработкой технологий для автоматизации сельского хозяйства. Флагманский продукт компании — биореакторы для выращивания нейстонового растения Wolffia sp. Вольфия содержит столько же белков, сколько и соевые бобы, но по биопродуктивности в 25 раз превосходит сою.

Компания Biovolf основана в 2021 году, ее учредителем и генеральным директором является Илья Параушкин.

Источник: rb.ru

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#экология #сельскоехозяйство #биотехнологии #biovolf #растения
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