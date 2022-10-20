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Биохакинг: что это такое, с чего лучше начать и как меняет жизнь людей
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Сегодня в 18:00

Биохакинг: что это такое, с чего лучше начать и как меняет жизнь людей

Познакомились с биохакерами из Центральной Азии и узнали, что это такое, с чего стоит начинать и какие рекомендации соблюдать.


Сара Камеш, 31 год, город — Актау, нутрициолог, превентивный и интегративный специалист, @sara_kamesh


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Как все началось


Подход конвенциональной медицины не справляется со здоровьем человека полностью. Она лечит симптомы, но не причины. А когда встает вопрос об интегративном или комплексном подходе, о превентивной системе заботы о здоровье — у конвенциональной медицины нет времени, средств, ресурсов на это, а протокол лечения не рассматривает полной картины болезни.

Например, кожные заболевания лечит дерматолог. Но никто не пойдет с псориазом к гастроэнтерологу. Хотя псориаз — это аутоиммунное заболевание.

Интегративные специалисты изучают недуг комплексно. Они выявляют причину и устраняют ее капитально. Мне близок этот подход, так как я мама троих детей и забочусь о их самочувствии.

Поэтому я оставила свой доходный бизнес и выбрала профессию нутрициолога. Теперь учусь в Nutrition Science Academy. Еще я биохакер, занимаюсь превентивной и интегративной медициной, эксперт Регионального представительства Ассоциации Нутрициологов и коучей по здоровью МИИН в Казахстане.


Что такое биохакинг


Биохакинг показывает, как заботиться о себе и близких правильно, так, чтобы всю жизнь провести продуктивно и счастливо. Ведь даже состояние кишечника влияет на наши решения. У нас есть термин: «Прежде чем идти к психологу, проверь состояние своего кишечника». Все ответы есть в нашем теле. Его надо любить. Биохакинг — это про любовь к себе.

Самое главное, о чем нужно заботиться каждому человеку — это базовые вещи: солнце, воздух и вода. Еще важен сон и питание.

Мы с семьей начинали путь в этом направлении постепенно. Я была потеряна, не знала, что можно есть, что нельзя, как и что пить, как работать со стрессом. Но человек, который приходит к этому, круто меняет свою жизнь!


Рекомендации

Главное — не вводить все и сразу. Изучайте по одной привычке в удобный вам промежуток времени. Когда привыкли, вводите новую привычку в сторону ЗОЖ. Круто, когда ваши близкие поддерживают ваше начинание. Если нет — ищите единомышленников. Остальные подтянутся, видя ваши результаты.

Самый главный совет — пейте горячую воду. Не кипяток, а такую, чтобы приятно чувствовалась, как она стекает по вашему кишечнику. Температура должна быть от 49 до 55 градусов. Вы заметите изменения уже через неделю.

Аяла Конакбаева, 31 год, город — Алматы, нутрициолог, @ayala.expert


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Как все началось

Я бизнесвумен, нутрциолог, биохакер. Пришла к биохакингу через спорт и любовь к себе.

10 лет назад у меня был лишний вес, и я начала худеть через питание. Постепенно занялась спортом на регулярной основе. Начала изучать нутрициологию. Поняла, как можно «хакнуть» наш организм и улучшить качество жизни.


Что такое биохакинг


Биохакинг — это наука, которая изучает все системы организма, все сферы, которые влияют на наше здоровье в целом. Она также дает нам инструменты для улучшения качества жизни и здоровья.

Биохакинг продлевает нашу жизнь.

У меня появилась гигиена сна, сформировался режим дня, водный баланс. Я перестала болеть и стала слышать свой организм.


Рекомендации


Самый главный совет — не сходить с пути.

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#здоровье #питание #зож #биохакинг
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.