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Билли Айлиш выпустит концертный фильм на стриминговом сервисе Disney+
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Сегодня в 11:12

Билли Айлиш выпустит концертный фильм на стриминговом сервисе Disney+

Американская певица Билли Айлиш выпустит концертный фильм, приуроченный к выходу второго альбома артистки. Его покажет стриминговый сервис Disney+.

Картина будет называться Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles («Счастливее, чем когдалибо: любовное письмо Лос-Анджелесу»). В ней Айлиш исполнит все песни с грядущей пластинки — выступления запишут на сцене Hollywood Bowl.



Режиссером фильма выступит Роберт Родригес. Анимационные элементы картины создаст обладатель «Оскара» Патрик Осборн. На Disney+ лента появится 3 сентября 2021 года.
В ней примут участие брат Айлиш и ее соавтор Финнеас, а также филармонический оркестр Лос-Анджелеса и городской детский хор.

Источник: daily.afisha.ru

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