Билли Айлиш выпустит концертный фильм на стриминговом сервисе Disney+

Американская певица Билли Айлиш выпустит концертный фильм, приуроченный к выходу второго альбома артистки. Его покажет стриминговый сервис Disney+.Картина будет называться Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles («Счастливее, чем когдалибо: любовное письмо Лос-Анджелесу»). В ней Айлиш исполнит все песни с грядущей пластинки — выступления запишут на сцене Hollywood Bowl.Режиссером фильма выступит Роберт Родригес. Анимационные элементы картины создаст обладатель «Оскара» Патрик Осборн. На Disney+ лента появится 3 сентября 2021 года.В ней примут участие брат Айлиш и ее соавтор Финнеас, а также филармонический оркестр Лос-Анджелеса и городской детский хор.Источник: daily.afisha.ru