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Билли Айлиш выпустила новый клип
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Сегодня в 10:45

Билли Айлиш выпустила новый клип

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню Male Fantasy. Она самостоятельно срежиссировала и смонтировала его.



Песня Male Fantasy вышла 29 июля на второй пластинке певицы Happier Than Ever.

Источник: daily.afisha.ru

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#режиссер #музыка #клип #биллиайлиш #malefantasy
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