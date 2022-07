Американская певица Билли Айлиш выпустила EP под названием Guitar Songs. В релиз вошли две новые песни — TV и The 30th.

Обе композиции спродюсировал брат Айлиш — Финнеас. Он также выступил соавтором треков.

TV и The 30th стали первыми песнями Айлиш с момента выхода ее второго альбома Happier Than Ever. Они могут войти в новую пластинку, которую музыканты планируют выпустить в следующем году.



