Билли Айлиш, Оливия Родриго и BTS выступят на церемонии «Грэмми»

Церемония «Грэмми» состоится 3 апреля на сцене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Главными звездами станут участники группы BTS, а также Билли Айлиш и Оливия Родриго. Обе певицы входят в число самых номинированных артистов этого года. Билли, у которой есть уже пять наград Академии, имеет все шансы получить еще семь «граммофонов». В 2022-м певицу отметили в основных категориях — «Запись года», «Альбом года» и «Песня года». У Оливия Родриго — семь номинаций.

Среди других выступающих оказались Lil Nas X и Джек Харлоу. На сцену также выйдут участники кантри-группы Brothers Osborne, которая может похвастаться двумя номинациями. Замыкает список выступающих на церемонии артистов Брэнди Карлайл.

Источник: srsly.ru