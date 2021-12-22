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Билли Айлиш и Финнеас выпустили клип на акустическую версию Billie Bossa Nova
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Сегодня в 11:07

Билли Айлиш и Финнеас выпустили клип на акустическую версию Billie Bossa Nova

Американская певица Билли Айлиш и музыкант Финнеас О’Коннелл, ее старший брат и творческий партнер, выпустили клип на акустическую версию Billie Bossa Nova.

Режиссером видео выступил Филип Андельман, снявший десятки клипов для заметных артистов — от Jay-Z и Рианны до Silversun Pickups и Руфуса Уэйнрайта. Клип задуман как часть промокампании Gucci. В ролике исполнительница позирует в платье из красного бархата в стилистике бренда.

Трек Billie Bossa Nova вошел в выпущенный июле 2021 года альбом Happier Than Ever.

Источник: daily.afisha.ru

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