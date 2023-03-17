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Билли Айлиш дебютирует в качестве актрисы
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Новости

Сегодня в 10:01

Билли Айлиш дебютирует в качестве актрисы

Билли Айлиш пробует себя в роли актрисы: певица снялась в новом сериале-ужастике «Рой», премьера которого состоится 17 марта.

Этот фильм стал дебютом исполнительницы на экранах. По данным западных СМИ, в новом проекте Amazon Prime звезда сыграла харизматичного лидера женского культа. Но полная информация пока не раскрывается.

Сюжет сериала расскажет историю девушки Дре, одержимой вымышленной поп-звездой и идола фан-клуба «Рой». Главная роль в шоу досталась звезде «Иуды и Черной мессии» Доминик Фишбэк.

Источник: tochka.by

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