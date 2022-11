Билли Айлиш объявила о начале работы над новым альбомом вместе со своим братом Финнеасом.

Название грядущей пластинки и треклист пока не разглашаются. Дата релиза также неизвестна.

Последний альбом Айлиш Happier Than Ever увидел свет 30 июля 2021 года. В него вошло 16 треков, включая My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause и NDA.

Источник: daily.afisha.ru