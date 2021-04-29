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Билли Айлиш анонсировала новый альбом Happier Than Ever
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Сегодня в 10:55

Билли Айлиш анонсировала новый альбом Happier Than Ever

Билли Айлиш анонсировала свой второй альбом Happier Than Ever.

Артистка представила обложку релиза и объявила, что в четверг, 29 апреля, выпустит новую песню.

Happier Than Ever выйдет 30 июля.

Источник: daily.afisha.ru

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