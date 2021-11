Billboard признал хит Blinding Lights The Weeknd лучшей песней всех времен

Сингл Blinding Lights канадского певца The Weeknd занял первое место в чарте Billboard Greatest Songs of All Time Hot 100 Chart.

Blinding Lights сместил с лидирующей позиции хит Чабби Чекера The Twist 1960 года — теперь он занимает вторую строчку. Замыкают тройку фит рок-группы Santana с Робом Томасом Smooth.

В первую десятку также попали Mack the Knife Бобби Дарина, Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, How Do I Live Лиэнн Раймс, Party Rock Anthem LMFAO и Лорен Беннетт, I Gotta Feeling The Black Eyed Peas, Macarena Los Del Rio и Shape of You Эда Ширана.

The Weeknd представил сингл Blinding Lights в конце ноября 2019 года, а в январе 2020-го выпустил клип на него.

