Billboard Music Awards 2022: объявлены победители музыкальной премии

В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения музыкальных наград от издания Billboard. Ежегодно Billboard вручает артистам награды за выдающиеся достижения в музыкальной сфере.

Триумфатором церемонии стала Оливия Родриго, победившая в семи категориях с дебютным альбомом Sour. Певицу назвали «лучшей артисткой», «лучшим новым артистом» и «лучшим артистом чартов Hot 100, Global 200, Billboard 200, Streaming Songs и Radio Songs». В основных номинациях также лауреатами стали Дрейк, BTS, Эд Ширан и Тейлор Свифт.

Список победителей в основных номинациях:

— «Лучший артист» — Дрейк

— «Лучший новый исполнитель» — Оливия Родриго

— «Лучший исполнитель среди мужчин» — Дрейк

— «Лучшая артистка» — Оливия Родриго

— «Лучший дуэт/группа» — BTS

— Top Billboard 200 Artist — Тейлор Свифт

— Top Hot 100 Artist — Оливия Родриго.

Полный список победителей доступен на сайте премии billboard.com

Источник: anons.uz