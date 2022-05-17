Billboard Music Awards 2022: объявлены победители музыкальной премии

В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения музыкальных наград от издания Billboard. Ежегодно Billboard вручает артистам награды за выдающиеся достижения в музыкальной сфере.
Триумфатором церемонии стала Оливия Родриго, победившая в семи категориях с дебютным альбомом Sour. Певицу назвали «лучшей артисткой», «лучшим новым артистом» и «лучшим артистом чартов Hot 100, Global 200, Billboard 200, Streaming Songs и Radio Songs». В основных номинациях также лауреатами стали Дрейк, BTS, Эд Ширан и Тейлор Свифт.
Список победителей в основных номинациях:
— «Лучший артист» — Дрейк
— «Лучший новый исполнитель» — Оливия Родриго
— «Лучший исполнитель среди мужчин» — Дрейк
— «Лучшая артистка» — Оливия Родриго
— «Лучший дуэт/группа» — BTS
— Top Billboard 200 Artist — Тейлор Свифт
— Top Hot 100 Artist — Оливия Родриго.
Полный список победителей доступен на сайте премии billboard.com
Источник: anons.uz