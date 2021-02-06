Билл Гейтс запустил платформу Viva: она предназначена для сотрудников на удаленке

Компания Microsoft запустила платформу Viva, которая поможет организовать работу сотрудников, обучать их. Также в компании уточнили, что новая платформа сможет заменить Zoom. Vivo работает через Microsoft Teams и другие приложения Microsoft 365, которые люди используют каждый день.

Платформа включает в себя четыре раздела — Connections, Insights, Learning и Topics. Каждая из них нацелена на улучшение показателей работы — вовлеченности, эмоционального состояния, обучения и обмена знаниями.

Connections — это рабочее место сотрудника. Раздел позволяет общаться с коллегами, ставить задачи, а также получать доступ к внутренней политике компании, новостям и корпоративным сообществам.

Insights поможет сотрудникам правильно распределить время: рабочее время, перерывы, задачи. Также раздел сможет предотвратить эмоциональное выгорание сотрудников.

Learning — в этом разделе будут доступны все образовательные курсы и материалы Microsoft Learn, Skillsoft, Coursera, Pluralsight, edX, а также учебные материалы конкретной компании.

Topics — на основе искусственного интеллекта раздел будет распределять темы, задачи, документы и медиафайлы по категориям «Проекты», «Продукты», «Процессы» и «Клиенты».

Источник: mc.today