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Билл Гейтс посоветовал пять книг на новогодние праздники
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Сегодня в 10:20

Билл Гейтс посоветовал пять книг на новогодние праздники

В своем блоге Билл Гейтс опубликовал список книг, которые он советует прочитать на новогодних праздниках. В подборку вошли не только новинки, но и бестселлеры прошлых лет.

«Чужак в чужой стране», Роберт Хайнлайн

Гейтс назвал «Чужака в чужой стране» своей любимой научно-фантастической книгой в детстве. Это история человека, который был воспитан на Марсе. Герой отправляется на футуристическую Землю, где изо всех сил пытается понять человеческие представления о религии и войне.

Surrender, Боно

Книга Surrender вышла в ноябре 2022 года. Это автобиография фронтмена группы U2 Боно. Гейтс назвал ее «лучшими мемуарами рок-звезды, которые он когда-либо читал».

Team of Rivals, Дорис Кернс Гудвин

Team of Rivals — это биография 16-го президента США Авраама Линкольна и людей, которые работали в его кабинете.

«Теннис. Психология успешной игры», Тимоти Голви

Книга Голви 1974 года не только об улучшении теннисных навыков. Она может стать «руководством по ментальной составляющей максимальной производительности».

Mendeleyev’s Dream, Пол Стратерн

Книга, написанная в 2000 году, посвящена истории химии, в частности русскому химику Дмитрию Менделееву, который сформулировал первую версию периодической таблицы химических элементов в 1869 году.

Источник: incrussia.ru

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