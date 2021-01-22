«Билайн» запустит «Виртуального друга» для неформального общения

Оператор связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») тестирует виртуального помощника на базе искусственного интеллекта.

Помощник предложит варианты досуга с учетом интересов пользователя, подберет бонусы и промо-коды, например, при посещении кафе. «Виртуальному другу» можно будет выбрать собственный 3D-аватар, у проекта есть сайт. Он презентует помощника, предлагает перейти в telegram-канал и получить доступ к тестовой версии приложения.

Компания намерена нарастить выручку за счет включения в рекомендации ее же продуктов.

Источник: rb.ru