«Билайн» представил трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию питомцев

В линейку вошли трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию четвероногих друзей. Вместе с трекером Geozon Pet Radar с поддержкой 4G в комплекте идет год связи для работы GPS-модуля по тарифному плану «Для умных вещей».





Трекер позволит владельцу собаки наблюдать за перемещением животного в прямом эфире через мобильное приложение Geozon Care. А с помощью аудиомониторинга можно будет слушать, что происходит с питомцем, и при необходимости прийти на помощь.

Если собака вдруг потеряется, сервис поможет отследить ее местоположение. Тот, кто случайно найдет животное, сможет связаться с хозяином с помощью кнопки SOS на устройстве.





Стоимость трекера вместе с годом связи — 4990 рублей.





Кроме того, «Билайн» разработал собственное приложение Petset. С ним владельцы кошек и собак смогут лучше понимать своих питомцев и интереснее проводить с ними время.





В приложении можно пройти курсы по воспитанию, почитать информацию о здоровье животного, а также получить онлайн-консультацию у кинолога и ветеринара. Также в скором времени там можно будет купить страховку для питомцев от болезней и травм.



