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«Билайн» представил трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию питомцев
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Вчера в 10:51

«Билайн» представил трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию питомцев

В линейку вошли трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию четвероногих друзей. Вместе с трекером Geozon Pet Radar с поддержкой 4G в комплекте идет год связи для работы GPS-модуля по тарифному плану «Для умных вещей».

Трекер позволит владельцу собаки наблюдать за перемещением животного в прямом эфире через мобильное приложение Geozon Care. А с помощью аудиомониторинга можно будет слушать, что происходит с питомцем, и при необходимости прийти на помощь.
Если собака вдруг потеряется, сервис поможет отследить ее местоположение. Тот, кто случайно найдет животное, сможет связаться с хозяином с помощью кнопки SOS на устройстве.

Стоимость трекера вместе с годом связи — 4990 рублей.

Кроме того, «Билайн» разработал собственное приложение Petset. С ним владельцы кошек и собак смогут лучше понимать своих питомцев и интереснее проводить с ними время.

В приложении можно пройти курсы по воспитанию, почитать информацию о здоровье животного, а также получить онлайн-консультацию у кинолога и ветеринара. Также в скором времени там можно будет купить страховку для питомцев от болезней и травм.

Источник: daily.afisha.ru

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#приложение #курсы #beeline #питомцы #трекер
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