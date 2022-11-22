Big Money Kazakhstan проведет Insights Meet-Up в Алматы

Big Money Kazakhstan проведет интересный проект Insights Meet-Up. Его участники получат доступ к:
— нетворкингу и обучению, интерактивной программе
— Live-подкасту со всеми спикерами
— свыше 100 предпринимателям в одном месте.
Эксперты расскажут, как превратить компанию в единорога.
Компания‑единорог — это бизнес-проект, который выделяющийся отличными результатами с самого старта, быстро привлекает аудиторию или делает уникальный продукт. Каждый предприниматель, который хочет добиться успеха, должен знать, какие инструменты использовать, чтобы его компания быстро и эффективно росла.
Дата проведения: 4 декабря, начало в 13:00.
Место проведения: Sm.Art Space в Sm.Art Point, Алматы.