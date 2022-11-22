Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
big-money-kazakhstan-provedet-insights-meet-up-v-almaty
Big Money Kazakhstan проведет Insights Meet-Up в Алматы
50
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:43

Big Money Kazakhstan проведет Insights Meet-Up в Алматы

Big Money Kazakhstan проведет интересный проект Insights Meet-Up. Его участники получат доступ к:

— нетворкингу и обучению, интерактивной программе

— Live-подкасту со всеми спикерами

— свыше 100 предпринимателям в одном месте.

Эксперты расскажут, как превратить компанию в единорога.

Компания‑единорог — это бизнес-проект, который выделяющийся отличными результатами с самого старта, быстро привлекает аудиторию или делает уникальный продукт. Каждый предприниматель, который хочет добиться успеха, должен знать, какие инструменты использовать, чтобы его компания быстро и эффективно росла.

Дата проведения: 4 декабря, начало в 13:00.

Место проведения: Sm.Art Space в Sm.Art Point, Алматы.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #мероприятия #bigmoney
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
На новом вокзале Астаны появилась крытая парковка
2266
В Таджикистане пройдет Фестиваль национальных видов спорта и игр
1340
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
989
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.