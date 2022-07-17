BI Group Ironman Kazakhstan: 226 километров за 17 часов

14 августа 2022 года Нур-Султан соберет любителей триатлона в крупнейшем международном соревновании под названием BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA. Гонка уже проводилась в Казахстане в 2018 и 2019 годах.

В этом году помимо этой дистанции или так называемой «половинки» пройдет и «полный Ironman» — BI GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN. Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде на 180,25 километров и марафонского забега на 42,195 километра. Гонки серии Ironman 70.3 предусматривают соревнования на укороченных вдвое дистанциях: заплыв на 1,9 километра, велосипедная гонка на 90 километров и забег на 21,1 километр.

В старте примет участие 2 200 триатлетов из 77 стран мира. Это будет первая гонка в Казахстане после двухлетнего перерыва. Организаторы ожидают большие группы триатлетов из Великобритании, Индии, Германии и России.

Старты IRONMAN проходят на протяжении всего года в различных точках земного шара. В каждой из них разыгрывается определенное количество мест, дающих право участвовать в главном старте сезона — чемпионате мира IRONMAN. BI Group IRONMAN Kazakhstan разыграет 45 слотов на IRONMAN World Championship 2021 в Калуа-Коне, Гавайи.

Мероприятие пройдет при поддержке холдинга BI-Group, акимата города Нур-Султан и Казахстанской Федерации Триатлона.