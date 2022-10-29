«Би-2» проведет концерт в Алматы

12 ноября в Алматы Арене «Би-2» выступит с новой электрической программой Best Of. На концерте прозвучат хиты группы и самые любимые песни «Би-2» из разных альбомов, в том числе группа исполнит самые свежие синглы из грядущей пластинки, которая выйдет осенью 2022.

На текущий момент дискография «Би-2» насчитывает десять студийных альбомов, а также синглы, дуэты с российскими музыкантами, саундтреки к кинофильмам, несколько альбомов, записанных в творческих альянсах с лучшими симфоническими оркестрами России и Европы.

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