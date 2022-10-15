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Безопасный дом для детей. Как создать условия для школьников
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13.10.2022

Безопасный дом для детей. Как создать условия для школьников

Число работающих родителей с каждым разом растет, что приводит к решению оставлять детей одних дома, особенно, в учебный период. Не у всех есть возможность нанять няню, но за безопасность ребенка родители так или иначе беспокоятся. Поэтому нужны осторожность и альтернативы контроля в отсутствие родителей дома.

Что делать родителям


1. Заблаговременно объяснять ребенку основные правила безопасности

Самое главное правило, когда ребенок остается один в квартире — все, что ребенку нельзя брать, должно быть недоступно. Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих происшествий.
Лучше перекрыть газ и выключить все лишние электроприборы. Не оставляйте работать стиральную или посудомоечную машины. Рекомендуем научить школьника самостоятельно обесточивать квартиру или дом, иногда при неполадках в сети сложно отключить от сети сам электроприбор, для предотвращения возгорания поможет именно обесточивание всего помещения.

2. Оставайтесь на связи

Обязательно оставьте школьнику телефон, планшет или умные часы для связи с вами. Перед уходом проверьте, заряжено ли устройство и включен ли на нем звук. У ребенка должно быть право звонить или писать взрослым в любой момент, когда ему это нужно, а взрослые обязаны отвечать на звонки и сообщения или перезванивать при первой же возможности.

Убедитесь, что ребенок знает, куда и в каком случае звонить. Еще лучше, если короткие телефоны ЧС: 101, 102,103, 112, он выучит​ наизусть.

3. Подумайте о дополнительных «умных» средствах контроля

Если есть возможность, установите камеру, работающую в режиме онлайн, и приглядывайте за чадом прямо с телефона.​

Камеры видеонаблюдения EZVIZ будут отличной альтернативой присмотра за вашим ребенком в ваше отсутствие. В их функционал входят:

— просмотр видео в реальном времени

— двустороннее аудио

— мгновенные оповещения.

Так вы сможете следить за школьником и быть в курсе происходящего дома.

Подписывайтесь на Instagram @ezviz_cis.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.