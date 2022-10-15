Безопасный дом для детей. Как создать условия для школьников

Что делать родителям

Число работающих родителей с каждым разом растет, что приводит к решению оставлять детей одних дома, особенно, в учебный период. Не у всех есть возможность нанять няню, но за безопасность ребенка родители так или иначе беспокоятся. Поэтому нужны осторожность и альтернативы контроля в отсутствие родителей дома.Самое главное правило, когда ребенок остается один в квартире — все, что ребенку нельзя брать, должно быть недоступно. Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих происшествий.Лучше перекрыть газ и выключить все лишние электроприборы. Не оставляйте работать стиральную или посудомоечную машины. Рекомендуем научить школьника самостоятельно обесточивать квартиру или дом, иногда при неполадках в сети сложно отключить от сети сам электроприбор, для предотвращения возгорания поможет именно обесточивание всего помещения.Обязательно оставьте школьнику телефон, планшет или умные часы для связи с вами. Перед уходом проверьте, заряжено ли устройство и включен ли на нем звук. У ребенка должно быть право звонить или писать взрослым в любой момент, когда ему это нужно, а взрослые обязаны отвечать на звонки и сообщения или перезванивать при первой же возможности.Убедитесь, что ребенок знает, куда и в каком случае звонить. Еще лучше, если короткие телефоны ЧС: 101, 102,103, 112, он выучит​ наизусть.Если есть возможность, установите камеру, работающую в режиме онлайн, и приглядывайте за чадом прямо с телефона.​Камеры видеонаблюдения EZVIZ будут отличной альтернативой присмотра за вашим ребенком в ваше отсутствие. В их функционал входят:— просмотр видео в реальном времени— двустороннее аудио— мгновенные оповещения.Так вы сможете следить за школьником и быть в курсе происходящего дома.

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