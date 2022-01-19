Без опыта работы: 11 вакансий в сфере IT, финансов и медиа

Специалист по ИТ оборудованию в TOO Business And Technology Service
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— перенаправлять обращение/заявки пользователей к специалистам техподдержки
— помогать и консультировать при установке, настройке и обновлении программного продукта
— делиться технической информацией по функциональности продукта/услуги и составлять рекомендации по их устранению
— отвечать на обращение пользователей в установленные сроки
— знать порядок и правила обработки обращений пользователей
— оформлять документацию по приему/выдаче компьютерной техники и вносить соответствующую информацию в учетные системы.
Требования:
— уверенно владеть операционными системами Windows
— знать ПК и офисные программы
— понимать организацию локальной сети, работы и настроек сетевого оборудования таких, как Wi-Fi роутер и USB модемы
— уметь работать с программным обеспечением по приему, обработке и регистрации заявок и обращений
— понимать принципы работы с запросами пользователей: систематизация, определение уровня важности и приоритета запроса
— английский язык для чтения технической литературы.
Специалист в Отдел кредитного администрирования Евразийского Банка
Город: Алматы
Обязанности:
— мониторить входящие платежи
— предоставлять информацию по платежам
— заниматься реструктуризацией по розничным займам.
Требования:
— оконченное высшее образование, можно без опыта
— средне-специальное образование при наличии опыта не менее шести месяцев
— уметь работать с большим объемом информации.
Специалист в Управление обслуживания юридических лиц Jusan Bank
Город: Алматы
Обязанности:
— прием и обработка входящих звонков
— обслуживание юридических лиц.
Требования:
— средне-специальное, неоконченное высшее, высшее образование экономическое/финансовое/гуманитарное/юридическое/техническое/педагогическое
— умение работать в команде, дисциплинированность, ответственность за свои действия, грамотная речь, четкая дикция, развитые коммуникативные навыки.
Специалист по продажам автомобилей с пробегом в ТОО Astana Motors
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— выполнять бюджетные показатели и Стандарты продаж и обслуживания клиентов
— продавать автомобили с пробегом, дополнительное оборудование и услуги на автомобили
— продвигать процедуры trade-in, выкуп автомобиля с пробегом, прием автомобиля на комиссию в информационном поле
— консультировать клиентов по телефону и в автосалоне
— формировать базу данных потенциальных и существующих клиентов
— взаимодействовать с отделом продаж и сервисом при совершении сделок trade-in.
Требования:
— среднее-техническое, высшее
— можно без опыта работы в продаже автомобилей, опыт в продажах будет плюсом
— желательно знать 1С
— знать русский и казахский языки
— хорошие коммуникативные навыки, ориентация на результат, навыки работы в нестандартных ситуациях
— знание строения автомобиля.
Помощник кондитера в ТОО Dostar coffee
Город: Нур-Султан
Требования:
— способность к обучению, ответственность, пунктуальность, порядочность, чистоплотность и трудолюбие
— уметь работать быстро и качественно
— уметь работать в команде.
Аккаунт-менеджер в Chocofood
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— проверять договоры и их подписание
— подшивать документы
— выполнять поручения старшего бухгалтера проекта.
Требования:
— образование в сфере бухгалтерского учета или аудита
— желание строить карьеру в бухгалтерии.
Помощник юриста, специалиста по госзакупу в TOO Astana Energy Management
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— выполнять поручения руководителя
— заниматься претензионно-исковой работой
— работать с документами в офисе.
Требования:
— высшее образование в сфере юриспруденции
— можно без опыта работы
— быть исполнительным, пунктуальным и ответственным.
Специалист по сбору информации в 2ГИС Астана
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— сверять информацию в приложении 2ГИС на обозначенной для обхода территории
— работать на территории, выезды — 50% рабочего времени: поиск новых организаций, не внесенных в справочник, сбор дополнительной информации о размещенных организациях, выяснение спорных моментов на территории
— работать в офисе — 50% рабочего времени: внесение в базу предприятий новых организаций, звонки организациям с целью сверки и уточнения информации, передача в отдел коммерции потенциальных рекламодателей
— поддержка справочника системы 2ГИС в актуальном состоянии и повышение его качества.
Требования:
— отлично ориентироваться по карте местности
— желание много ходить пешком по городу
— быстро обучаться
— иметь опыт общения с клиентами, грамотную устную и письменную речь
— обладать навыками пользования ПК: MS-Office, Интернет, электронная почта
— среднее и/или высшее образование, учеба в сфере картографии будет преимуществом.
Кондитер-оформитель в TOO Happy Cake Eurasia
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— заниматься декоративным оформлением тортов по заказам клиентов: украшать шоколадом, глазурью, мастичными фигурами, фотопечатью, надписями.
Требования:
— специализированное образование повара, кондитера, рассматривается и художественное образование
— опыт работы на схожих позициях в кондитерских, кофейнях, можно без опыта при условии стажировки
— креативные идеи в оформлении тортов.
Менеджер по документообороту в weproject.media
Обязанности:
— заключать договора с клиентами и партнерами
— следить за исполнение договоров
— в случае необходимости делать дополнительные соглашения
— выставлять клиентам счета
— предоставлять клиентам вовремя акты выполненных работ и получать возвратные экземпляры
— прозванивать клиентов по дебиторской задолженности
— отлеживать исполнение услуг согласно регламенту компании.
Требования:
— вы любите, когда все документы в порядке
— знаете, что такое АВР, СФ, БИН и БИК
— рабочий стол вашего компьютера не похож «свалку разных папок»
— вы активный пользователь социальных сетей
— можете справляться с большим объемом информации и умеете анализировать
— знаете, что такое пунктуальность, честность и ответственность
— готовы уделять много времени работе и заботиться о людях, которые будут тебя окружать.
Контакты: aida@weproject.kz
Журналист в weproject.media
Обязанности:
— создавать контент для социальных сетей, то есть писать посты, делать обзоры и быть актуальным
— находить интересных героев и проводить интервью
— достигать поставленных целей и цифр.
Требования:
— вы знаете, что актуально и интересно для людей
— вы активный пользователь социальных сетей
— можете справляться с большим объемом информации и умеете анализировать
— знаете, что такое пунктуальность, честность и ответственность
— умеете излагать мысли, есть опыт написания текстов
— готовы уделять много времени проекту и заботиться о людях, которые будут тебя окружать.