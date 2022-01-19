Без опыта работы: 11 вакансий в сфере IT, финансов и медиа

Специалист по ИТ оборудованию в TOO Business And Technology Service









Город: Нур-Султан

Обязанности:

— перенаправлять обращение/заявки пользователей к специалистам техподдержки

— помогать и консультировать при установке, настройке и обновлении программного продукта

— делиться технической информацией по функциональности продукта/услуги и составлять рекомендации по их устранению

— отвечать на обращение пользователей в установленные сроки

— знать порядок и правила обработки обращений пользователей

— оформлять документацию по приему/выдаче компьютерной техники и вносить соответствующую информацию в учетные системы.

Требования:

— уверенно владеть операционными системами Windows

— знать ПК и офисные программы

— понимать организацию локальной сети, работы и настроек сетевого оборудования таких, как Wi-Fi роутер и USB модемы

— уметь работать с программным обеспечением по приему, обработке и регистрации заявок и обращений

— понимать принципы работы с запросами пользователей: систематизация, определение уровня важности и приоритета запроса

— английский язык для чтения технической литературы.





Специалист в Отдел кредитного администрирования Евразийского Банка





Город: Алматы

Обязанности:

— мониторить входящие платежи

— предоставлять информацию по платежам

— заниматься реструктуризацией по розничным займам.

Требования:

— оконченное высшее образование, можно без опыта

— средне-специальное образование при наличии опыта не менее шести месяцев

— уметь работать с большим объемом информации.





Специалист в Управление обслуживания юридических лиц Jusan Bank





Город: Алматы

Обязанности:

— прием и обработка входящих звонков

— обслуживание юридических лиц.

Требования:

— средне-специальное, неоконченное высшее, высшее образование экономическое/финансовое/гуманитарное/юридическое/техническое/педагогическое

— умение работать в команде, дисциплинированность, ответственность за свои действия, грамотная речь, четкая дикция, развитые коммуникативные навыки.





Специалист по продажам автомобилей с пробегом в ТОО Astana Motors









Город: Нур-Султан

Обязанности:

— выполнять бюджетные показатели и Стандарты продаж и обслуживания клиентов

— продавать автомобили с пробегом, дополнительное оборудование и услуги на автомобили

— продвигать процедуры trade-in, выкуп автомобиля с пробегом, прием автомобиля на комиссию в информационном поле

— консультировать клиентов по телефону и в автосалоне

— формировать базу данных потенциальных и существующих клиентов

— взаимодействовать с отделом продаж и сервисом при совершении сделок trade-in.

Требования:

— среднее-техническое, высшее

— можно без опыта работы в продаже автомобилей, опыт в продажах будет плюсом

— желательно знать 1С

— знать русский и казахский языки

— хорошие коммуникативные навыки, ориентация на результат, навыки работы в нестандартных ситуациях

— знание строения автомобиля.





Помощник кондитера в ТОО Dostar coffee





Город: Нур-Султан

Требования:

— способность к обучению, ответственность, пунктуальность, порядочность, чистоплотность и трудолюбие

— уметь работать быстро и качественно

— уметь работать в команде.





Аккаунт-менеджер в Chocofood





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— проверять договоры и их подписание

— подшивать документы

— выполнять поручения старшего бухгалтера проекта.

Требования:

— образование в сфере бухгалтерского учета или аудита

— желание строить карьеру в бухгалтерии.





Помощник юриста , специалиста по госзакупу в TOO Astana Energy Management









Город: Нур-Султан

Обязанности:

— выполнять поручения руководителя

— заниматься претензионно-исковой работой

— работать с документами в офисе.

Требования:

— высшее образование в сфере юриспруденции

— можно без опыта работы

— быть исполнительным, пунктуальным и ответственным.





Специалист по сбору информации в 2ГИС Астана





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— сверять информацию в приложении 2ГИС на обозначенной для обхода территории

— работать на территории, выезды — 50% рабочего времени: поиск новых организаций, не внесенных в справочник, сбор дополнительной информации о размещенных организациях, выяснение спорных моментов на территории

— работать в офисе — 50% рабочего времени: внесение в базу предприятий новых организаций, звонки организациям с целью сверки и уточнения информации, передача в отдел коммерции потенциальных рекламодателей

— поддержка справочника системы 2ГИС в актуальном состоянии и повышение его качества.

Требования:

— отлично ориентироваться по карте местности

— желание много ходить пешком по городу

— быстро обучаться

— иметь опыт общения с клиентами, грамотную устную и письменную речь

— обладать навыками пользования ПК: MS-Office, Интернет, электронная почта

— среднее и/или высшее образование, учеба в сфере картографии будет преимуществом.





Кондитер-оформитель в TOO Happy Cake Eurasia





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— заниматься декоративным оформлением тортов по заказам клиентов: украшать шоколадом, глазурью, мастичными фигурами, фотопечатью, надписями.

Требования:

— специализированное образование повара, кондитера, рассматривается и художественное образование

— опыт работы на схожих позициях в кондитерских, кофейнях, можно без опыта при условии стажировки

— креативные идеи в оформлении тортов.





Менеджер по документообороту в weproject.media









Обязанности:

— заключать договора с клиентами и партнерами

— следить за исполнение договоров

— в случае необходимости делать дополнительные соглашения

— выставлять клиентам счета

— предоставлять клиентам вовремя акты выполненных работ и получать возвратные экземпляры

— прозванивать клиентов по дебиторской задолженности

— отлеживать исполнение услуг согласно регламенту компании.

Требования:

— вы любите, когда все документы в порядке

— знаете, что такое АВР, СФ, БИН и БИК

— рабочий стол вашего компьютера не похож «свалку разных папок»

— вы активный пользователь социальных сетей

— можете справляться с большим объемом информации и умеете анализировать

— знаете, что такое пунктуальность, честность и ответственность

— готовы уделять много времени работе и заботиться о людях, которые будут тебя окружать.

Контакты: aida@weproject.kz









Обязанности:

— создавать контент для социальных сетей, то есть писать посты, делать обзоры и быть актуальным

— находить интересных героев и проводить интервью

— достигать поставленных целей и цифр.

Требования:

— вы знаете, что актуально и интересно для людей

— вы активный пользователь социальных сетей

— можете справляться с большим объемом информации и умеете анализировать

— знаете, что такое пунктуальность, честность и ответственность

— умеете излагать мысли, есть опыт написания текстов

— готовы уделять много времени проекту и заботиться о людях, которые будут тебя окружать.