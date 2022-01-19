Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/25f/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/25f85fa947ef68771dda73b81dcbed7e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
bez-opyta-raboty-11-vakansiy-v-sfere-it-finansov-i-media
Без опыта работы: 11 вакансий в сфере IT, финансов и медиа
159
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

Сегодня в 11:45

Без опыта работы: 11 вакансий в сфере IT, финансов и медиа

Специалист по ИТ оборудованию в TOO Business And Technology Service


вакансия без опыта.jpg

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— перенаправлять обращение/заявки пользователей к специалистам техподдержки

— помогать и консультировать при установке, настройке и обновлении программного продукта

— делиться технической информацией по функциональности продукта/услуги и составлять рекомендации по их устранению

— отвечать на обращение пользователей в установленные сроки

— знать порядок и правила обработки обращений пользователей

— оформлять документацию по приему/выдаче компьютерной техники и вносить соответствующую информацию в учетные системы.

Требования:

— уверенно владеть операционными системами Windows

— знать ПК и офисные программы

— понимать организацию локальной сети, работы и настроек сетевого оборудования таких, как Wi-Fi роутер и USB модемы

— уметь работать с программным обеспечением по приему, обработке и регистрации заявок и обращений

— понимать принципы работы с запросами пользователей: систематизация, определение уровня важности и приоритета запроса

— английский язык для чтения технической литературы.


Специалист в Отдел кредитного администрирования Евразийского Банка


Город: Алматы

Обязанности:

— мониторить входящие платежи

— предоставлять информацию по платежам

— заниматься реструктуризацией по розничным займам.

Требования:

— оконченное высшее образование, можно без опыта

— средне-специальное образование при наличии опыта не менее шести месяцев

— уметь работать с большим объемом информации.


Специалист в Управление обслуживания юридических лиц Jusan Bank


Город: Алматы

Обязанности:

— прием и обработка входящих звонков

— обслуживание юридических лиц.

Требования:

— средне-специальное, неоконченное высшее, высшее образование экономическое/финансовое/гуманитарное/юридическое/техническое/педагогическое

— умение работать в команде, дисциплинированность, ответственность за свои действия, грамотная речь, четкая дикция, развитые коммуникативные навыки.


Специалист по продажам автомобилей с пробегом в ТОО Astana Motors


вакансия без опыта работы.jpg

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— выполнять бюджетные показатели и Стандарты продаж и обслуживания клиентов

— продавать автомобили с пробегом, дополнительное оборудование и услуги на автомобили

— продвигать процедуры trade-in, выкуп автомобиля с пробегом, прием автомобиля на комиссию в информационном поле

— консультировать клиентов по телефону и в автосалоне

— формировать базу данных потенциальных и существующих клиентов

— взаимодействовать с отделом продаж и сервисом при совершении сделок trade-in.

Требования:

— среднее-техническое, высшее

— можно без опыта работы в продаже автомобилей, опыт в продажах будет плюсом

— желательно знать 1С

— знать русский и казахский языки

— хорошие коммуникативные навыки, ориентация на результат, навыки работы в нестандартных ситуациях

— знание строения автомобиля.


Помощник кондитера в ТОО Dostar coffee


Город: Нур-Султан

Требования:

— способность к обучению, ответственность, пунктуальность, порядочность, чистоплотность и трудолюбие

— уметь работать быстро и качественно

— уметь работать в команде.


Аккаунт-менеджер в Chocofood


Город: Нур-Султан

Обязанности:

— проверять договоры и их подписание

— подшивать документы

— выполнять поручения старшего бухгалтера проекта.

Требования:

— образование в сфере бухгалтерского учета или аудита

— желание строить карьеру в бухгалтерии.


Помощник юриста, специалиста по госзакупу в TOO Astana Energy Management


вакансия для специалиста без опыта.jpg

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— выполнять поручения руководителя

— заниматься претензионно-исковой работой

— работать с документами в офисе.

Требования:

— высшее образование в сфере юриспруденции

— можно без опыта работы

— быть исполнительным, пунктуальным и ответственным.


Специалист по сбору информации в 2ГИС Астана


Город: Нур-Султан

Обязанности:

— сверять информацию в приложении 2ГИС на обозначенной для обхода территории

— работать на территории, выезды — 50% рабочего времени: поиск новых организаций, не внесенных в справочник, сбор дополнительной информации о размещенных организациях, выяснение спорных моментов на территории

— работать в офисе — 50% рабочего времени: внесение в базу предприятий новых организаций, звонки организациям с целью сверки и уточнения информации, передача в отдел коммерции потенциальных рекламодателей

— поддержка справочника системы 2ГИС в актуальном состоянии и повышение его качества.

Требования:

— отлично ориентироваться по карте местности

— желание много ходить пешком по городу

— быстро обучаться

— иметь опыт общения с клиентами, грамотную устную и письменную речь

— обладать навыками пользования ПК: MS-Office, Интернет, электронная почта

— среднее и/или высшее образование, учеба в сфере картографии будет преимуществом.


Кондитер-оформитель в TOO Happy Cake Eurasia


Город: Нур-Султан

Обязанности:

— заниматься декоративным оформлением тортов по заказам клиентов: украшать шоколадом, глазурью, мастичными фигурами, фотопечатью, надписями.

Требования:

— специализированное образование повара, кондитера, рассматривается и художественное образование

— опыт работы на схожих позициях в кондитерских, кофейнях, можно без опыта при условии стажировки

— креативные идеи в оформлении тортов.


Менеджер по документообороту в weproject.media


работа в weproject.jpg

Обязанности:

— заключать договора с клиентами и партнерами

— следить за исполнение договоров

— в случае необходимости делать дополнительные соглашения

— выставлять клиентам счета

— предоставлять клиентам вовремя акты выполненных работ и получать возвратные экземпляры

— прозванивать клиентов по дебиторской задолженности

— отлеживать исполнение услуг согласно регламенту компании.

Требования:

— вы любите, когда все документы в порядке

— знаете, что такое АВР, СФ, БИН и БИК

— рабочий стол вашего компьютера не похож «свалку разных папок»

— вы активный пользователь социальных сетей

— можете справляться с большим объемом информации и умеете анализировать

— знаете, что такое пунктуальность, честность и ответственность

— готовы уделять много времени работе и заботиться о людях, которые будут тебя окружать.

Контакты: aida@weproject.kz


Журналист в weproject.media


Обязанности:

— создавать контент для социальных сетей, то есть писать посты, делать обзоры и быть актуальным

— находить интересных героев и проводить интервью

— достигать поставленных целей и цифр.

Требования:

— вы знаете, что актуально и интересно для людей

— вы активный пользователь социальных сетей

— можете справляться с большим объемом информации и умеете анализировать

— знаете, что такое пунктуальность, честность и ответственность

— умеете излагать мысли, есть опыт написания текстов

— готовы уделять много времени проекту и заботиться о людях, которые будут тебя окружать.


Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#студенты #работа #вакансии #гдеработать #карьера
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
New media. Маркетологи в гостиничном бизнесе о трендах в 2020 году
10946
3 истории о том, как освоить современную профессию и начать зарабатывать
2267
Как изменилось кондитерское дело, и будет ли оно популярно в будущем
7075