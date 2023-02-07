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Бейонсе побила рекорд по количеству побед на Grammy
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Сегодня в 10:51

Бейонсе побила рекорд по количеству побед на Grammy

Певица вошла в историю Grammy как артистка с наибольшим количеством побед на церемонии вручения музыкальных наград. Певица получила 32 награду на 65 церемонии вручения Grammy.


Бейонсе получила две награды во время предварительного шоу в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» за трек Break My Soul и «Лучшее исполнение в стиле R&B» за Plastic Off the Sofa.

В ходе основной церемонии она была награждена за альбом Renaissance в номинации «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом» и за композицию CUFF IT в номинации «Лучшая песня в стиле R&B».

Источник: tengrinews.kz

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