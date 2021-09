Американская певица Бейонсе написала новый сингл Be Alive. Он станет саундтреком для фильма «Король Ричард».Впервые Be Alive прозвучала в титрах киноленты, но в открытом доступе пока не появилась. Композиция написана вместе с Дарюсом Скоттом, который ранее работал с Фарреллом Уильямсом и Chance The Rapper.Мировая премьера картины намечена на 18 ноября.Источник: daily.afisha.ru