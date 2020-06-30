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Бейонсе анонсировала визуальный альбом Black Is King
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Сегодня в 10:39

Бейонсе анонсировала визуальный альбом Black Is King

31 июля на Disney+ выйдет новый визуальный альбом Бейонсе Black Is King. В нем певица переосмыслит свою пластинку The Lion King: The Gift, посвященную ремейку «Короля Льва».


За музыкальную основу нового альбома взяты треки из The Lion King: The Gift, в записи которых кроме самой Бейонсе приняли участие Кендрик Ламар, Джей Зи, Чайлдиш Гамбино, Major Lazer и другие. Сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером выступила сама певица.

Как пишет Variety, Black Is King отдает дань странствиям чернокожих семей на протяжении времени. Визуальный альбом рассказывает о путешествии молодого короля через предательство, любовь и поиски самоидентификации.

На YouTube-канале Disney+ уже доступен первый трейлер визуального альбома.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: @disneyplus

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#новыйальбом #бейонсе #disneyplus
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