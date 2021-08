Beyond Meat планирует производить искусственное молоко

Американский производитель искусственного мяса Beyond Meat подал заявку на регистрацию товарного знака Beyond Milk и собрался выпускать искусственное молоко. В заявке сказано, что его планируют использовать для приготовления молочных коктейлей и кофе.В заявке указано, что товарный знак будет иметь наименование Beyond Milk.Источник: rb.ru