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Beyond Meat планирует производить искусственное молоко
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Сегодня в 10:58

Beyond Meat планирует производить искусственное молоко

Американский производитель искусственного мяса Beyond Meat подал заявку на регистрацию товарного знака Beyond Milk и собрался выпускать искусственное молоко. В заявке сказано, что его планируют использовать для приготовления молочных коктейлей и кофе.

В заявке указано, что товарный знак будет иметь наименование Beyond Milk.

Источник: rb.ru

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#экология #сша #растительноемолоко #beyondmeat
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