Бесплатный летний лагерь по программированию nFactorial Incubator объявляет новый набор

Теглайн летней программы — «Создай оригинальное веб-приложение за десять недель».

Первые две недели участников ждут обучение основам full-stack веб-разработки, следующие восемь — создание и запуск собственного продукта.

Запущенные приложения будут продвигаться на странице nfactorial.school, лучшие из них — на ProductHunt, Indie Hackers, Reddit.

Лагерь будет проходить с 6 июня по 12 августа в Satpayev University, Алматы. Подать заявку на регистрацию можно здесь.

nFactorial Incubator проводился с 2008 по 2012 годы. За это время лагерь прошли более 400 разработчиков, которые сейчас работают в Google, Facebook, Apple, Amazon, Stripe, HBO, Reddit, Robinhood, DeepMind, Pinemelon и многих других компаниях.

Источник: instagram.com