Бесплатная учеба в США. Все, что нужно знать о стипендиальной программе Fulbright

Стипендиальная программа Fulbright — отличная возможность для тех, кто хочет учиться в США. Собрали полезную информацию и ссылки в материале.
Начало программе Fulbright положил законопроект сенатора Джейсона Фулбрайта в 1946 году. Ее главной целью было укрепление отношений между США и другими странами. Сегодня стипендия Fulbright — одна из самых престижных программ в области образования.
За 75 лет существования стипендии через нее прошло более 300 человек, среди которых лауреаты Нобелевской и Пулитцеровской премий. Ежегодно премию присуждают более чем 800 сотрудникам.
Грант позволяет полностью оплатить обучение в университете США по выбранной программе, предусматривает ежемесячную стипендию, оплату медицинской страховки и транспортных расходов.
— иметь степень бакалавра или магистра. Выпускники вузов текущего года могут участвовать в конкурсе при предоставлении справки из учебного заведения
— тест, подтверждающий знание английского языка на уровне от 80 баллов TOEFL для технических специальностей и от 100 баллов для гуманитарных
— не проживать постоянно на территории США, не иметь гражданства США или вида на жительство.
Программа не имеет ограничений по возрасту.
Как поступить
Конкурс проходит в три тура:
— первый тур — заполнение заявки на сайте, загрузка документов: CV, два эссе, три рекомендательных письма. Оригиналы отправляются почтой в офис стипендии
— второй тур — собеседование и сдача теста GRE. Собеседование длится 20 минут, проводит его комиссия из четырех человек
— третий тур — ожидание решения. Комиссия направляет документы в институт международного образования в Нью-Йорк. Там принимается решение о стипендии и распределении студентов в университеты.
Подать заявку на участие в программах Fulbright можно здесь.
Какие возможности
Scholar-in-Residence Program
Программа, по которой учебные заведения США принимают ученых из других стран на 1 или 2 семестра для преподавания курсов, чтения лекций, разработки учебных программ.
Кандидаты не должны быть гражданами США. Также необходимо предоставить план научного исследования, рекомендательное письмо и подтверждение с места работы.
Англоязычный гайд по программе Scholar in Residence можно найти здесь.
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program
FLTA — девятимесячная программа без получения степени. Участники будут преподавать родной язык в американских университетах и содействовать культурному обмену.
Также они получат ежемесячную стипендию, страхование и поддержку в поездке.
Кандидаты должны быть преподавателями английского языка и иметь степень бакалавра или ее эквивалент.
Участвовать могут только носители языка.
Каталог программ и возможностей программы Fulbright можно найти здесь.