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Бесплатная учеба в США. Все, что нужно знать о стипендиальной программе Fulbright
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Сегодня в 11:50

Бесплатная учеба в США. Все, что нужно знать о стипендиальной программе Fulbright

Стипендиальная программа Fulbright — отличная возможность для тех, кто хочет учиться в США. Собрали полезную информацию и ссылки в материале.


Что это такое

Начало программе Fulbright положил законопроект сенатора Джейсона Фулбрайта в 1946 году. Ее главной целью было укрепление отношений между США и другими странами. Сегодня стипендия Fulbright — одна из самых престижных программ в области образования.

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За 75 лет существования стипендии через нее прошло более 300 человек, среди которых лауреаты Нобелевской и Пулитцеровской премий. Ежегодно премию присуждают более чем 800 сотрудникам.

Грант позволяет полностью оплатить обучение в университете США по выбранной программе, предусматривает ежемесячную стипендию, оплату медицинской страховки и транспортных расходов.

Какие требования

— иметь степень бакалавра или магистра. Выпускники вузов текущего года могут участвовать в конкурсе при предоставлении справки из учебного заведения

— тест, подтверждающий знание английского языка на уровне от 80 баллов TOEFL для технических специальностей и от 100 баллов для гуманитарных

— не проживать постоянно на территории США, не иметь гражданства США или вида на жительство.

Программа не имеет ограничений по возрасту.

Как поступить

Конкурс проходит в три тура:

— первый тур — заполнение заявки на сайте, загрузка документов: CV, два эссе, три рекомендательных письма. Оригиналы отправляются почтой в офис стипендии

— второй тур — собеседование и сдача теста GRE. Собеседование длится 20 минут, проводит его комиссия из четырех человек

— третий тур — ожидание решения. Комиссия направляет документы в институт международного образования в Нью-Йорк. Там принимается решение о стипендии и распределении студентов в университеты.

Подать заявку на участие в программах Fulbright можно здесь.

Какие возможности

Scholar-in-Residence Program

Программа, по которой учебные заведения США принимают ученых из других стран на 1 или 2 семестра для преподавания курсов, чтения лекций, разработки учебных программ.

Кандидаты не должны быть гражданами США. Также необходимо предоставить план научного исследования, рекомендательное письмо и подтверждение с места работы.

Англоязычный гайд по программе Scholar in Residence можно найти здесь.

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Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program

FLTA — девятимесячная программа без получения степени. Участники будут преподавать родной язык в американских университетах и содействовать культурному обмену.

Также они получат ежемесячную стипендию, страхование и поддержку в поездке.

Кандидаты должны быть преподавателями английского языка и иметь степень бакалавра или ее эквивалент.

Участвовать могут только носители языка.

Каталог программ и возможностей программы Fulbright можно найти здесь.


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