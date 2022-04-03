Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
bespilotnyy-transport-nft-kibersport-6-statey-dlya-teh-kto-interesuetsya-tehnologiyami
Беспилотный транспорт, NFT, киберспорт — 6 статей для тех, кто интересуется технологиями
255
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 13:45

Беспилотный транспорт, NFT, киберспорт — 6 статей для тех, кто интересуется технологиями

Смотря научно-фантастические фильмы, мы не верили, что когда-то люди будут жить в виртуальной реальности, а искусственный интеллект будет подбирать им музыку для сна. Но будущее наступило быстрее, чем ожидалось. Собрали подборку интересных статей о технологиях.


Где из стартапов делают «единорогов». Топ-10 мировых акселерационных программ


Акселераторы помогают стартапам развиваться благодаря финансовой и экспертной поддержке, менторству и нетворкингу. Собрали список из крупных мировых компаний, которые помогут вам привлечь инвестиции.

Y Combinator


y combinator.jpg

Венчурный фонд Y Combinator был создан в 2005 году. Он работает как бизнес-инкубатор для технологических компаний. Среди выпускников акселератора: Airbnb, Dropbox, Reddit, Twitch, Quora, и не только.

За годы работы Y Combinator построил широкую сеть проектов-выпускников, которые могут помочь с разными вопросами: от решения проблем с кодом до знакомства с нужной компанией.

500 Startups


500 Startups — одновременно венчурный фонд и стартап-акселератор, основанный в 2010 году. В его портфолио больше 2500 проспонсированных стартапов, из которых 41 смог добиться оценки более чем в миллиард долларов. Среди выпускников: Eat App, Visual.ly, Canva, Grab, Makerbot, Wildfire.

Продолжение по ссылке.

Faceit, WePlay и ESL: 7 киберспортивных площадок, в турнирах которых может поучаствовать каждый


Думали когда-нибудь попробовать свои навыки игры в киберспорте? Собрали обзор на площадки, где вы сможете это сделать просто и бесплатно.

Faceit


face it

Дисциплины: PUBG, Dota 2, LoL, CS:GO, TF2, Krunker, CS:DZ, Rocket League, WOT EU, SMITE, Brawl Stars, Warface, Rainbow 6, Hearthstone, Clash Royale, Valorant, Battalion, Halo.

Восемь миллионов уникальных игроков и 12 миллионов игровых сессий — такие цифры у одной из самых популярных киберспортивных площадок.

Одна из особенностей Faceit — собственная система анти-чита, благодаря которой играть становится более комфортно.

Плюсы:

  • — собственная программа против читов
  • — большое количество дисциплин и игроков
  • — возможность попасть в серьезные киберспортивные турниры.

Минусы:

  • — без платной подписки доступны не все функции.

Epulze.com


Дисциплины: Dota 2, CS:GO, Valorant, Mobile Legends, Rocket League.

Epulze — платформа для киберспортивных соревнований, созданная шведской компанией Esports Pulze AB. Партнерами площадки выступают Steam, VISA, MasterCard и другие крупные компании.

Плюсы:

  • — бесплатный вход на большое количество матчей
  • — русскоязычная служба поддержки
  • — возможность участия в крупных турнирах.

Минусы:

  • — небольшое количество поддерживаемых дисциплин.

Продолжение по ссылке.

Беспилотный общественный транспорт: где уже сегодня работают такси и автобусы без водителей

А в прошлом году в ряде стран были запущены беспилотные автобусы, курирующие по определенному маршруту. Рассказываем, в каких странах уже сегодня можно воспользоваться услугами беспилотного общественного транспорта.

Сервис автономного такси Waymo One


waymo one

Разработка от Google. Первый сервис такси, поездки которого проходят полностью в автономном режиме. Работает роботакси в городе Феникс, штат Аризона. На экране в автомобиле пассажир видит график с траекторией движения, где указана длительность поездки и время прибытия на место.

Беспилотное такси ULTra

ULTra — Urban Light Transit работает в одном из самых больших аэропортов Великобритании — Хитроу в Лондоне. Управление автомобилями полностью автоматизировано и проходит без участия водителей. Все контролирует компьютер. Такси курирует между терминалами аэропорта.

Продолжение по ссылке.

Развлечения, работа и свадьбы: что можно делать в метавселенной уже сегодня


Мы все чаще слышим о виртуальных мирах, цифровой реальности и метавселенной. Рассказываем, что это такое и чем мы можем заняться там уже сейчас.

Что такое метавселенная


метавселенная

Для обозначения цифровой вселенной, которая существует параллельно с реальным миром, используется термин, впервые примененный в фантастической книге Нила Стивенсона «Лавина».

За счет недавнего роста интереса к NFT (невзаимозаменяемым токенам) и переименованию компании Facebook в Meta, метавселенная начала привлекать к себе больше внимания со стороны общественности.

Цифровой мир позволит участникам находиться в виртуальной реальности, которая объединит все пространства в одном. Пока этого еще не получилось, но кое-что в метавселенной делать можно уже сегодня.

Работать


Во время пандемии большая часть населения перешла на удаленную работу. Этот формат пользуется популярностью и сейчас.

Метавселенная позволяет работать вместе с коллегами в виртуальном пространстве, приближенном к реальному миру.

Компания Meta уже предприняла попытку продемонстрировать, каково это заниматься корпоративной деятельностью в цифровом мире с Horizon Workrooms.

В скором времени и другие компании начнут массово отправлять своих сотрудников трудиться на просторы виртуальной реальности.

Продолжение по ссылке.

Как искусственный интеллект вошел в нашу жизнь: 10 сфер, где применяется эта технология

Искусственный интеллект кажется нам изобретением будущего, тем, что увидят лишь наши внуки. Тем не менее он уже прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Рассказываем об этом.

Автомобили с автопилотом


tesla

Илон Маск известен тем, что создает ракеты, электрокары и беспилотные автомобили. Например, самый известный беспилотник — Tesla Model S.

Такие мировые автопроизводители, как BMW, Volvo, Nissan, Ford, тоже разрабатывают свои модели беспилотных автомобилей.

В скором времени мы будем полностью надеяться на автопилот, который будет обходиться без водителя.

Службы навигации

Существует много приложений для GPS-навигации, которые позволяют нам с помощью искусственного интеллекта использовать карты в режиме реального времени. Такими функциями уже не удивишь, но они облегчили нашу жизнь.

Например, такие приложения, как 2Gis, Google Map и Waze, учитывают пробки во всех районах, предупреждают о проведении дорожных работ, находят самый быстрый маршрут до места назначения.

Продолжение по ссылке.

7 популярных NFT-площадок, где вы можете найти и приобрести предметы цифрового искусства

Раньше искусством считали картины великих художников. Затем кино и музыка тоже удостоились этого звания. Сегодня ценители найдутся и на цифровые картины. Ведь искусство ценит подлинность, неважно в каком формате его подают.

NFT — это цифровые картины, игры и другие предметы, которые уникальны и не имеют копий. Для интересующихся цифровым искусством, мы подготовили список популярных NFT-платформ.

OpenSea


nft platform

OpenSea — первая и крупнейшая торговая площадка для предметов цифрового искусства. Здесь можно создавать, продавать и приобретать NFT-токены. Создатели позаботились о том, чтобы работа на платформе была интуитивно понятной и удобной для пользователей.

SuperRare


Эту платформу можно назвать галереей цифрового искусства. Цель посетителей — не заработать и продать, а собрать коллекцию токенов, которые вам нравятся, общаться с другими пользователями, которые разделяют ваши интересы.

Binance NFT


Одна из крупнейших криптовалютных бирж открыла в 2021 году маркетплейс для продажи NFT. Его идея в том, чтобы объединить художников и любителей цифрового искусства на одной платформе для создания и торговли NFT-токенами.

Продолжение по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#наука #работа #технологии #искусственныйинтеллект #будущее
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Предприниматели о том, как начать торговлю на площадке Amazon
2840
IT-гиганты. Что мы знаем о HP Inc.
2761
Что такое «Бухта», и как сервис онлайн-бухгалтерии обеспечивает спокойствие предприни...
2325
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.