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Беспилотные автомобили Waymo начнут ездить по дорогам Нью-Йорка
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Сегодня в 10:26

Беспилотные автомобили Waymo начнут ездить по дорогам Нью-Йорка

Беспилотники стартапа Waymo, принадлежащего Google и Alphabet, исследуют районы Нью-Йорка, чтобы собрать данные для системы управления. В салоне будут находиться два человека: один за рулем, другой — на пассажирском сиденье для контроля работы ПО в режиме реального времени, оценки производительности и фиксации комментариев. В Нью-Йорке начнут ездить пять гибридных минивэнов Chrysler Pacifica с системой управления Waymo.

Тестирование в Нью-Йорке позволит компании оценить работу датчиков во влажных и холодных условиях в реальной жизни. Waymo не планирует в ближайшее время запускать в Нью-Йорке беспилотники без водителя. Ее приоритет — обучение системы самоуправления и применение полученных знаний в автопарке.

Источник: incrussia.ru

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