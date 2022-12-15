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Бернар Арно сместил Илона Маска с первой строчки в списке богатейших людей мира
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Сегодня в 10:23

Бернар Арно сместил Илона Маска с первой строчки в списке богатейших людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первую строчку в списке самых богатых людей мира. Его место теперь занимает исполнительный директор холдинга LVMH Бернар Арно

В обновляемом списке Forbes, состояние Арно составляет 187,1 миллиардов долларов, а Маска — 176,8 миллиардов. Bloomberg оценивает состояние миллиардеров в 171 и 164 миллиардов долларов соответственно.

На третьем месте — индийский бизнесмен Гаутам Адани — 134,8 миллиарда долларов по версии Forbes. Владелец Amazon и бывший лидер рейтинга Джефф Безос занимает четвертую строчку — 115,7 миллиардов.

Источник: daily.afisha.ru

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