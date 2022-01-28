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Bentley назвала дату появления своего первого электромобиля
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Сегодня в 09:31

Bentley назвала дату появления своего первого электромобиля

Британская компания Bentley намерена запустить производство своего первого электромобиля в 2025 году. Под него реконструируют автозавод в Кру.

Компания также планирует в ближайшие десять лет инвестировать в решения для устойчивого развития 2,5 млрд фунтов.

К 2030 году компания планирует стать полностью электрическим брендом люксового класса.

В начале года Bentley показала обновленный гибрид Bentayga с бензиновым битурбомотором V6 3.0 и электродвигателем. Скоро компания планирует показать еще один подзаряжаемый гибрид — электрифицированный седан Flying Spur.

Источник: rb.ru

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#технологии #бренд #электромобили #bentley
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