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Бенедикт Камбербэтч и Сара Брайтман получат звезды на Аллее славы
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Вчера в 10:25

Бенедикт Камбербэтч и Сара Брайтман получат звезды на Аллее славы

Список знаменитостей, чьи звезды появятся на Аллее славы Голливуда в 2021 году, обнародовала Голливудская торговая палата. Всего в будущем году будет установлено 35 новых памятных знаков.

Свои звезды получат Бенедикт Камбербэтч, Зак Эфрон, Кортни Кокс, Шайя ЛаБаф, Джош Бролин, Наоми Уоттс, Кристиан Слейтер, Лора Линни, Сара Полсон, Мисси Эллиотт, Келли Кларксон, Ник Кэннон, Дон Чидл, Сара Брайтман, группы Jefferson Airplane и Salt-N-Pepa, кантри-дуэт Judds, автор песни American Pie Дон Маклин.

Некоторые будут удостоены этой чести посмертно — джазмен Чарли Паркер, оперный певец Лучано Паваротти и драматург, автор пьесы «Ограды» Огаст Уилсон.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: metro.co

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#звезды #голливуд #аллеяславы
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