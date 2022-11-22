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Бен Аффлек и Мэтт Деймон решили основать кинокомпанию Artists Equity
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Сегодня в 10:02

Бен Аффлек и Мэтт Деймон решили основать кинокомпанию Artists Equity

Друзья детства Бен Аффлек и Мэтт Деймон решили основать независимую продюсерскую компанию под названием Artists Equity.

Они планируют получить финансирование в размере не менее 100 миллионов долларов от инвестиционной компании RedBird Capital Partners.

Аффлек займет должность исполнительного директора, а Деймон станет главным креативным директором. За свою карьеру актеры работали над фильмами, которые в сумме собрали в мировом прокате 10,7 миллиардов долларов, три из них получили «Оскар».

Голливудские звезды планируют делиться прибылью с успешных кинолент с актерами и закулисными работниками. Они будут выплачивать уменьшенный аванс актерам, режиссерам и другим сотрудникам, но в случае успеха киноленты им будут полагаться увеличенные выплаты.

В следующем году Artists Equity рассчитывает выпустить три проекта, в будущем в год планируется выпускать пять. Первый фильм компании, у которого пока еще нет названия, будет снят совместно с Skydance Sports, Mandalay Pictures и Amazon Studios.

Источник: daily.afisha.ru

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