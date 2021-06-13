Белорусское приложение Loóna получило премию Apple за лучший дизайн

Apple провела церемонию вручения премий Apple Design Award 2021. В номинации «визуальное представление и графика» победителем стало белорусское приложение для сна Loóna. В этом году Apple включила объявление победителей конкурса Apple Design Award в свое виртуальное онлайн-мероприятие Worldwide Developers Conference. WWDC — это всемирная ежегодная конференция для разработчиков приложений и игр на базе платформ Apple.

В преддверии конференции Apple представила финалистов, чьи приложения и игры продемонстрировали сочетание технических достижений, дизайна и изобретательности. Одним из таких стала белорусская Loóna. Приложение победило в номинации «визуальное представление и графика». Его создатели — Сергей Гончар, Евгений Невгень, Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин, а среди инвесторов — Наталья Водянова и Мэтью Фрейд, праправнук Зигмунда Фрейда. Loóna позиционируется как приложение, «которое позволяет быстро настроиться на здоровый сон после долгого и напряженного дня».

Источник: incrussia.ru