Белорусский стендапер Слава Комиссаренко — новый герой «вДудя»

Новым героем YouTube-шоу «вДудь» стал комик Слава Комиссаренко из Беларуси.

Он рассказал, как политика изменила его юмор, почему он ушел с ТНТ, как родился мем про Лукашенко «Чык-Чырык» и что такое цензура по-белорусски.

Источник: daily.afisha.ru